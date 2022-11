Οι μαζικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν στο Ιράν στις 16 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία ηθικής τάξης επειδή φορούσε ακατάλληλα το χιτζάμπ της (ισλαμική μαντίλα).

Τώρα, μια νέα φρίκη επιβάλλεται στους διαδηλωτές του Ιράν, οι οποίοι εδώ και εβδομάδες συνεχίζουν τον αγώνα τους εν μέσω της βάναυσης καταπίεσης από τις ισλαμικές δυνάμεις της Τεχεράνης, σημειώνει ο αυστραλιανός ιστότοπος MamaMia, που επικαλείται σχετικά άρθρα από το 2009.

Περισσότεροι από 14.000 Ιρανοί έχουν συλληφθεί σε σχέση με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, ενώ το κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την περασμένη εβδομάδα υπέρ της θανατικής ποινής.

Οι νομοθέτες πιστεύουν ότι αυτό θα δώσει στους συλληφθέντες ένα «καλό μάθημα» και θα αποτρέψει άλλους από το να συμμετάσχουν. Στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν χιλιάδες γυναίκες, που πετάνε τις υποχρεωτικές μαντίλες τους και τις καίνε δημόσια, κόβουν τα μαλλιά τους και κρατούν πλακάτ με συνθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι εκατοντάδες παιδιά – νεαρά κορίτσια που αγωνίζονται για το μέλλον τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν είναι μία από τις τελευταίες χώρες στον κόσμο που εκτελεί «ανήλικους παραβάτες», με τα 9 έτη να αποτελούν την ηλικία ποινικής ευθύνης για τα κορίτσια, σε σύγκριση με τα 15 για τα αγόρια.

Αλλά σύμφωνα με την ιρανική νομοθεσία, δεν μπορείς να εκτελέσεις μια ανήλικη εάν είναι παρθένα!

Αυτό το «εμπόδιο» έχει λυθεί στο παρελθόν, με το να παντρεύονται τα κορίτσια με δεσμοφύλακες, μόνο και μόνο για να βιαστούν τη νύχτα πριν από τη δολοφονία τους – μια πρακτική που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών από δημοσιογράφους, οικογένειες, ακτιβιστές, ακόμη και από έναν πρώην ηγέτη της χώρας.

Iran: «Female prisoners who are virgins must be raped before execution, to prevent them from entering heaven.»https://t.co/MDCHdRUREY

— their true nature (@trustthemnot) November 10, 2022