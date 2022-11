Μπορεί οι ρώσοι στρατιώτες να εγκατέλειψαν άρον άρον τη Χερσώνα, ωστόσο, φρόντισαν να καταστρέψουν υποδομές στο πέρασμά τους, για να εμποδίσουν την προέλαση των Ουκρανών.

Βίντεο που δημοσιοποίησαν ρωσικά ΜΜΕ, φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που οι Ρώσοι ανατινάζουν γέφυρα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Κάκοβκα. Όπως δείχνουν και τα πλάνα, η έκρηξη ήταν ισχυρότατη, χωρίς ωστόσο να γκρεμίσει το υδροηλεκτρικό φράγμα, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για ολόκληρη την περιοχή.

#Russian propagandists published footage of the destruction of a bridge across the #Dnieper river near the Kakhovskaya HPP. pic.twitter.com/wIL6d096Fg

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2022