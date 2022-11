Σε μια απίστευτη γκάφα, που προκάλεσε σάλο, υπέπεσαν τα KFC της Γερμανίας, καθώς κάλεσαν τους πελάτες τους να «γιορτάσουν με τραγανό κοτόπουλο» τη Νύχτα των Κρυστάλλων.

«Είναι ημέρα μνήμης για τη Νύχτα των Κρυστάλλων. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας με περισσότερο τρυφερό τυρί στο τραγανό κοτόπουλό σας. Τώρα στο KFCheese!», ανέφερε το αδιανόητο διαφημιστικό μήνυμα της γνωστής αλυσίδας fast food. Οι αντιδράσεις των Γερμανών ήταν σφοδρές, αφού η «γιορτή» αφορούσε στο ναζιστικό πογκρόμ κατά των Εβραίων της Γερμανίας το 1938.

Πολλοί πελάτες της εταιρείας αντέδρασαν και την κατηγόρησαν για αναισθησία. Τα KFC μία ώρα αργότερα έστειλαν απολογητικό μήνυμα και απέδωσαν το λάθος σε αυτόματο λογισμικό (bot).

«Λυπούμαστε πολύ, θα ελέγξουμε άμεσα τις εσωτερικές μας διαδικασίες ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. Παρακαλώ συγχωρήστε αυτό το λάθος», ανέφερε το νέο μήνυμα.

Wow, just wow! I am utterly speechless and repulsed! @kfc Germany puts out promotional campaign inviting customers to treat themselves on #Kristallnacht … with some “crispy chicken with tender cheese.”

You can’t make this up! pic.twitter.com/dvKTUvo3wv

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 9, 2022