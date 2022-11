Την αποχώρησή τους από την περιοχή της Χερσώνας δυτικά του ποταμού Δνείπερου ολοκλήρωσαν οι ρωσικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σηματοδοτώντας κατά ορισμένους αναλυτές μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αποτυχίες για το Κρεμλίνο από την έναρξη του πολέμου.

«Στην κατεύθυνση της Χερσώνας, η κίνηση των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου ολοκληρώθηκε στις 05:00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί» ανέφερε το υπουργείο στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

«Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι στρατιωτικού εξοπλισμού ή όπλων στη δεξιά όχθη» σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν μετακινηθεί στην αριστερή όχθη του Δνείπερου».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την ουκρανική σημαία να έχει υψωθεί στη Χερσώνα. Η σημαία που βρίσκεται στο κέντρο της Χερσώνας εκτιμάται ότι υψώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πιθανόν από αντάρτες που δραστηριοποιούνται στην πόλη, καθώς οι κάτοικοι έμειναν σε μεγάλο βαθμό σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μπει στην πόλη.

Citizens in Kherson tearing down the last Russian flags and posters.

That’s it. Russia is no more in Kherson. #Ukraine #Kherson pic.twitter.com/fFm6qQwKqF

