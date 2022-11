Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) της Λιβύης σχεδιάζει ν’ αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου της χώρας στα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά την προσεχή πενταετία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο επικεφαλής της εταιρείας Φαρχάτ Μπενγκντάρα (φωτογραφία, επάνω, από Anadolu).

Σε συνέντευξή του στο SkyNews Arabia, στο περιθώριο βιομηχανικού συνεδρίου στο Αμπου Ντάμπι, ο Μπενγκντάρα είπε επίσης ότι αναμένει τα έσοδα από την παραγωγή φέτος να φτάσουν τα 35 με 37 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Διαβεβαίωσε πως η NOC δεν αναμένει καμία διακοπή στην παραγωγή πετρελαίου διότι «υπάρχει κατανόηση ότι το πετρέλαιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοχλός για πολιτικά κέρδη».

Ο ίδιος, σε άλλη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό του Ντουμπάι CNBC Arabiya, ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία δύο νέων αγωγών φυσικού αερίου. Ο ένας θα κατευθύνεται στην αιγυπτιακή πόλη Νταμιέτα και ο άλλος στην Ελλάδα.

Libya’s National Oil Corporation is examining a project proposal of creating two gas pipelines to connect with #Greece and the Egyptian city of #Damietta, NOC chief Farhat Bengdara tells CNBC Arabia

The #Libya Update pic.twitter.com/JM9LoJ3B6i

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) November 1, 2022