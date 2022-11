Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, διαμηνύοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα μίλι επέκτασης των χωρικών υδάτων», στο Αιγαίο.

Η Άγκυρα, «δεν αποδέχεται το τετελεσμένο γεγονός που την έχει φυλακίσει στις ακτές της», είπε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, σε πάνελ με θέμα: «Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

«Ξέρουν τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις την Τουρκία», απείλησε ο Τσαβούσογλου, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Οι απαντήσεις που δώσαμε, εκνεύρισαν την Ελλάδα», ισχυριζόμενος πως «κατέρρευσε η προπαγάνδα της Αθήνας». Υποστήριξε δε, σύμφωνα με τη sabah.com, πως «η Ελλάδα προσπάθησε να μας συκοφαντήσει με ψεύτικες φωτογραφίες και πληροφορίες. Τους απαντήσαμε με έγγραφα».

Επανέλαβε δε τους ισχυρισμούς περί έλλειψης σεβασμού των μειονοτήτων στην Ελλάδα.

Διαστρέφοντας την πραγματικότητα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε, προκλητικά ότι η Ελλάδα δεν είναι ειλικρινής στα θέματα που αφορούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Αθήνα μπλοκάρει το δρόμο προς τη Δικαιοσύνη» είπε, ενώ ανεβάζοντας περισσότερο τους τόνους, συμπλήρωσε: «Οι ισχυρισμοί ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία δείχνουν ότι η Αθήνα έχει χάσει το μέτρο».

Claims of Greece preparing to attack Türkiye mean Athens has ‘lost their senses,’ says Turkish foreign minister

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 2, 2022