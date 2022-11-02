Καλάθι του νοικοκυριού: Αυτές είναι οι τιμές σε κάθε σουπερμάρκετ
Στη λίστα και επώνυμα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα το πρωί και για μια βδομάδα το πρώτο «καλάθι του νοικοκυριού» το οποίο περιλαμβάνει τόσο προϊόντα επώνυμα όσο και ιδιωτικής ετικέτας.
Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή εμφανίζεται η τιμή ανά συσκευασία αλλά και ανά μονάδα μέτρησης.
«Το εγχείρημα αυτό είναι μια πρωτοβουλία δική μας, δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στο δικό μου το γραφείο, έχουμε δουλέψει για να εφαρμοστεί. Βλέπετε τις τιμές φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερες στο καλάθι από ότι έξω από αυτό κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις επόμενες εβδομάδες» τόνισε ο υπουργός Άναπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σε αυτοψία που έκανε για την πρεμιέρα της εφαρμογής του μέτρου «Καλάθι του Νοικοκυριού».
Στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση τιμών για μια ομάδα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που καθορίστηκαν από το υπουργείο ενώ κάθε επιχείρηση σούπερ μάρκετ θα επιλέγει αυτόνομα τους κωδικούς των προϊόντων που θα εντάσσονται στο καλάθι και τις τιμές τους.
Αυτά είναι τα προϊόντα
Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχει αναρτηθεί ανά σουπερμάρκετ στο e-katanalotis.gov.gr/householdBasket (η λίστα ανανεώνεται)
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1KG
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 4/PACK 500GR
ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 300G
ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛ.ΧΔ MSC 750G FAO67ΚΤΨ
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G
AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ
ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR
ΑΒ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΑΡΤ/ΤΟ 500GR
AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR
AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G
AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250GR
ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ
AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20)
FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR.
GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500Γ
ΑΒ ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 20ΦΧ2G
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR
ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML
ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR
COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY
CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM
CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T.
CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T.
CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36
CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T.
CARE TAMPON CONT REGULAR 32T
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML
365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ.
SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T
SANI PANTS N3 LARGE 10+4T
BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T
BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T
BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T
BABYLINO SENS ECO.N5 11 25KG 44T
BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T
BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T
BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T
CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM
CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM
JOHN. BABY SHAMPOO CHAMOMILE 300ML
JOHN. BABY SHAMPOO REGULAR 300ML
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ
AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΖΑAR
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ
ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 350G ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ 420G ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ)
ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.6
ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.10
ΦΛΩΡΙΔΗ 700G ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΔΙΣΚ ΝΩΠΟ
FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ
ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2%
ΠΗΛΙΑΓΝΟ 400G ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ (ΤΑΠΕΡ)
PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK)
PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ
THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 10-ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SMALL
REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 4L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ
ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40€) FARINE LACTEE
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ
ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.70€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ
ΝΟΥΝΟΥ 300G ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.30€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ
ΝΟΥΝΟΥ 300G ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ
ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ
ΝΟΥΝΟΥ 350G ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ
ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.20€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ
ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.50€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ —
ALMIRON-1 800G ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK)
ALMIRON-2 800G ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK)
ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK)
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 200G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC
BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΕΥΡΙΠΟΣ 50G ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ
FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ
ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ
ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΛΩΤΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑ
DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ
DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΩΚΕΑΝΟΥ / 46ΜΕΖ
ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ
ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ ΛΕΜΟΝΙ
ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE
BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10)
ALWAYS 7-ΤΜΧ ULTRA NIGHT / No3
ALWAYS 8-ΤΜΧ ULTRA LONG PLUS / Νο2
ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1
ALWAYS 14-ΤΜΧ(-1.00€) UL NIGHT JUMBO PACK / No3
ALWAYS 16-ΤΜΧ(-1.00€) UL LONG JUMBO PACK / Νο2
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER PLUS
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT NORMAL
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR VIVE ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ DREAM LONG ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY COCONUT OIL
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY JOJOBA OIL
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ FULL RESIST ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ HYDRA HYALURONIC
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRA LARGE
BABYLINO ECON 38-ΤΜΧ SENSITIVE N.6
BABYLINO ECON 40-ΤΜΧ SENSITIVE N.6
BABYLINO ECON 42-ΤΜΧ SENSITIVE N.5+
BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5
BABYLINO ECON 46-ΤΜΧ SENSITIVE N.4+
BABYLINO ECON 50-TMX SENSITIVE N.4
SEPTONA 80-ΤΜΧ x2(+1free) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N’ CARE ΧΑΜΟΜ
JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ CHAMOMILE /ΑΝΤΛΙΑ
JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN)
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ/ΛΑΧΑΝ (EASY OPEN)
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN)
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN)
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN)
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙ (EASY OPEN)
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΨΑΡΙ (EASY OPEN)
ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ.
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΤΟΣΤ ΜΙΝΙ ΣΙΤΟΥ 350ΓΡ.
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 350γρ ΨΗ.-ΚΑΤ.
ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. ΣΠΥΡΙΔΗ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 350ΓΡ. XATZH (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ )
ΑΡΤΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ 500ΓΡ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ )
ΦΟΡΜΑΚΙ 350ΓΡ.ΓΙΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 255ΓΡ.
BARILLA ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Νο5 500γρ.
MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΔΡΟ 500ΓΡ
MISKO ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500ΓΡ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ ΧΟΙΡΙΝΗ Μ/Ο ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ – ΒΕΛΓΙΟΥ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΠΑΣΣΙΑΣ Χ.ΓΛΟΥΤ. ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΤΟ ΚΙΛΟ
7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ Α/Κ 300/500 shrink δίχτυ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.7%ΛΙΠ. 1LT
ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑ Υ.Π. 1.5%ΛΙΠ. 1LT
ΛΥΚΑΣ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT (ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ)
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΒΑΠΟΡΕ 7.5% ΓΑΛΑ 400ΓΡ.
ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΛΙΠΑΡΑ 200ΓΡ. 2+1ΔΩΡΟ
ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 200ΓΡ. ΛΙΠΑΡΑ 2+1ΔΩΡΟ
ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ ΣΥΣΚ. Π.Ο.Π. 200ΓΡ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΕΤΑ ΤΑΠΕΡ 400ΓΡ.
GRANDE ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΓΕΡΜ. 500ΓΡ.
ADORO LIGHT 10% ΣΕ ΦΕΤΕΣ 175ΓΡ
ADORO LIGHT 10% ΦΡΑΤΖΟΛΑ (PLU 1206)
ΓΚΡΕΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 500ΓΡ.
ΧΡ.ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΜΕ ΒΙΤ.D +Ω3 6ΑΔΑ STICKER -0.50 (ΠΡ.ΕΛΛΑΣ)
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΦΡΕΣΚΑ Α 4ΑΔΑ Μ ΠΘ
ΒΙΤΑΜ ΚΛΑΣΙΚΟ 200ΓΡ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΞΑΙΡ. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LT
SOL ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΚΑΣ 900ΓΡ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΖ 1KG
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΜΕ ΒΡΩΜΗ 300ΓΡ.
ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 150ΓΡ
ΓΙΩΤΗΣ SANILAC 3 400GR.
ΛΟΥΜΙΔΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ. 96ΓΡ.
JACOBS INSTANT 100ΓΡ.
MAXWELL HOUSE ΦΙΛΤ 225ΓΡ. -1E
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΣΑΪ ΚΕΫΛΑΝΗΣ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 10 ΦΑΚ. X 1.5ΓΡ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10 ΦΑΚ. X 1ΓΡ
ΗΕΜΟ ΡΟΦΗΜΑ BAZO 400γρ. με στίκερ -0.50
AGRINO ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500ΓΡ.
ΛΑΚΩΝΙΑ φυσικός χυμός πορτοκάλι 250ml
SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOT.80ML 70% ΟΙΝΟΠΝ.
ROL QUICKWASH ΥΓ. ΠΛΥΝΤ. 33MEZ 1600ML
ESSEX ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG
ESSEX TOUCH ΚΟΥΤΙ 50 ΜΕΖ 2.4KG
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1LT
AJAX ΚΑΘ/ΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4ΣΕ1 ΑΝΤΛΙΑ 500ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ DIL.POWER REGULAR 2LT
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑ 1000ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 1000ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΥΓΡΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑ 1000ML
AJAX ΚΑΘ/ΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 4ΣΕ1 ΑΝΤΛΙΑ 500ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA 750ML REGULAR
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA LEMON 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ULTRA FRESH 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡ. ULTRA POWER REGULAR 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡ. ULTRA POWER LEMON 750ML
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟ ULTRA POWER FRESH 750ML
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 500ML
PALMOLIVE ΠΙΑΤΩΝ REGULAR
SOFTEX GRANDE ROLL ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2Φ. 350GR
COLGATE 1+1 ΟΙΚ.ΣΥΣ.ΟΔ/ΜΑ PR.CARIES 90ML
SOFTEX (10+2) Ρ/Υ PURE & SOFT 12ΑΡΙ 744Γ
LIBRESSE GOODNIGHT S.W. 10ΤΕΜ.
Ο.Β. PRO COMFORT SUPER 16 ΤΕΜ.
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTIMATE REPAIR 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR PROTECT 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SUPREME LENGTH 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ SPLIT HAIR 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ OIL NUTRITIVE 400ML
GLISS ΣΑΜΠΟΥΑΝ AQUA REVIVE 400ML
DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ FRESH 100GR
DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ SENSITIVE ΕΥΑΙΣΘ.ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ 100GR
SANI LADY SENSITIVE SUPER ΝΟ 5 10ΤΕΜ
BABYLINO SENSITIVE ΠΑΝΕΣ ΝΟ3 4-9KG /22Τ
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ5 11-16KG/18Τ
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ4 8-13KG/20Τ
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ5+12-17KG/16T
BABYLINO ΠΑΝΕΣ SENSITIVE ΝΟ7 15+KG/14T
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΝΤ/ΚΟ 72ΤΕΜ.
SEPTONA BABY ΣΑΜ.&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΒΑΛ.&ΑΛΟΗ 500ML
FRISKIES ΣΚΥΛ.ΜΟΣΧΑΡΙ ΠΑΤΕ 400ΓΡ.
FRISKIES FUNTASTIX 175ΓΡ
FRISKIES ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ/ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ/ΣΥΚΩΤΙ 400ΓΡ.
ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΛΕΥΡΙ 1ΚΙΛΟΥ 2+1 ΔΩΡΟ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680G
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤ500G
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ (ΧΥΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ε/Ζ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΩΠΑ ΧΥΜΑ
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ..
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨ/ΝΟΣ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
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ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L *
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G *
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G *
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝ.ΦΕΤΕΣ 300G
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ
ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT
ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ
ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔ.194ΓΡ
ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G
ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1ΓΡ.
KAKAO BONORA 125ΓΡ
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΧΥΜΟΣ ΜΑΡΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 1L
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ
DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30)
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ.
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE JASMIN & CITRUS 125ΓΡ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ.
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML.
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ
ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΜΠΟΥΚ BARRON ΨΑΡΙ 400ΓΡ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΤΑ 1KG
e-fresh.gr
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Thalea (3 lt)
Γιαούρτι Αγελάδος 2% λιπαρά 2+1 δώρο ΔΩΔΩΝΗ (3×200 g)
Γάλα Φρέσκο Ελαφρύ Καθημερινά Δέλτα (1 lt)
Τυρί σε φέτες Gouda (10 φέτες) (180 g)
Χυμός Πορτοκάλι Φρουτοποτό Life (1 L)
Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστό 10 Φέτες Ifantis (160 g) -0,20¤
Αρακάς Κατεψυγμένος Extra Fine Μπαρμπα Στάθης (400 g)
Καφές Ελληνικός Παραδοσιακός Λουμίδης Παπαγάλος (194 g)
Ζάχαρη Λευκή Κρυσταλλική (1 Kg)
Χυμός Τομάτας Ελαφρά Συμπυκνωμένος Κλασικός Pummaro (500 g)
Ψωμί του Τοστ Σταρένιο Καραμολέγκος (680 g)
Σπαγγέτι Νο 6 Melissa (500 g)
Κιμάς Ανάμικτος Γαλλίας Φλωρίδης (500g)
Αυγά Φρέσκα Αχυρώνα 6 τεμ Χρυσά Αυγά (ελάχιστο βάρος 53g)
Αντισηπτικό Τζελ Χεριών Miss Sandy (80ml) 1+1Δώρο
Σαπούνι Naturals Μέλι & Γάλα Palmolive 3+1 Extra Pack (4Χ90gr)
Οδοντόκρεμα Family Protection Anti-Cavity Aim (75 ml)
Ρολό Κουζίνας 2φύλλο Economy Endless (760g)
Χλωρίνη Ultra Protection Lemon Klinex (750ml)
Σκόνη Πλυντηρίου Active Clean Skip (45 μεζ / 2.925 Kg)
Χαρτί Υγείας 2φύλλο Pure & Soft Softex (10+2τεμ *62g)
Σερβιέτες Ultra Normal wing Libresse (10 τεμ)
Σαμπουάν Αναδόμηση και Προστασία Pantene (360 ml)
Υγρό πιάτων Ultra Original Fairy (400 ml)
Μωρομάντηλα με Καπάκι Endless (72 τεμ)
Πάνες Pampers Premium Care Μέγεθος 1 (2-5 kg) (26τεμ)
Discount Market
ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500g
ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 700g
ΨΩΜΙ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 350g (BAKE OFF)
FORMA ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 500g (3+1ΔΩΡΟ)
ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500g
ΠΑΣΣΙΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΚΙΜΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 700g
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 160g
REDDA ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ 1Kg
ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 3.5% 1L
ΜΕΒΓΑΛ ΓΑΛΑ 1.5% 1L
MILK TIME ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 410g
ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.85% (2+1Δ) 200g
ΜΕΒΓΑΛ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% (2+1Δ) 200g
ΟΡΕΙΝΗ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 400g
MY CHEESE GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g
MY CHEESE GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g
VIVA ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ 500g
ΑΥΓΑ 6ΑΔΑ Μ (53-63g)
BELLA ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250g
ΔΙΑΛΕΧΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1L
ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1L
ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΜΠΑΜΙΕΣ No1 750g
SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΠΑΚΕΤΟ 1Kg
ΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ -0.40 300g
ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 96g
AROME DU CAFE ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 100g
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AL-CO ΧΑΜΟΜΗΛΙ 40g ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΚΑΚΑΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 125g
BELO ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1L
ACTIVEL GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml
SKIP ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ACTIVE CLEAN 45Μ 2925g
REX ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 1L
RICO ΠΙΑΤΩΝ ΜΗΛΟ 750ml
ΑΠΑΛΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 190Φ 350g
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GLAM ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 400ml
AROMATICS ΣΑΠΟΥΝΙ MUSK 125g (3+1ΔΩΡΟ)
STROMA PAD ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο3 12Τ
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY PACK ΧΑΜΟΜΗΛΙ Νο4 50Τ
LINDY ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ALOE 64ΤΕΜ
SEPTONA BABY ΣΑΜΠΟΥΑΝ & ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 500ml
SNIKY ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ADULT 4Kg
SNIKY ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΚΡΕΑΣ 2Kg
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑΧΥ ΑΛΕΥΡΙ Γ.Ο.Χ. 1Kg
ΩΜΕΓΑ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500g
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500ΓΡ
ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ 1LT
ΦΑΡΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΕΛΑΦΡΥ 1LT
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 400ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 5% 3*200ΓΡ
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ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡ. ΓΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ ΧΥΜ.ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΑΦΡ.ΣΥΜΠ.3*250ΓΡ.
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