Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα το πρωί και για μια βδομάδα το πρώτο «καλάθι του νοικοκυριού» το οποίο περιλαμβάνει τόσο προϊόντα επώνυμα όσο και ιδιωτικής ετικέτας.

Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή εμφανίζεται η τιμή ανά συσκευασία αλλά και ανά μονάδα μέτρησης.

«Το εγχείρημα αυτό είναι μια πρωτοβουλία δική μας, δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στο δικό μου το γραφείο, έχουμε δουλέψει για να εφαρμοστεί. Βλέπετε τις τιμές φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερες στο καλάθι από ότι έξω από αυτό κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις επόμενες εβδομάδες» τόνισε ο υπουργός Άναπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης σε αυτοψία που έκανε για την πρεμιέρα της εφαρμογής του μέτρου «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση τιμών για μια ομάδα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που καθορίστηκαν από το υπουργείο ενώ κάθε επιχείρηση σούπερ μάρκετ θα επιλέγει αυτόνομα τους κωδικούς των προϊόντων που θα εντάσσονται στο καλάθι και τις τιμές τους.

Αυτά είναι τα προϊόντα

ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

365 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 300G

ΑΒ ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛ.ΧΔ MSC 750G FAO67ΚΤΨ

AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT

ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT

AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G

AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ

AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ

ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM

GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ

GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR

ΑΒ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΑΡΤ/ΤΟ 500GR

AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR

AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G

AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250GR

ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ

AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT

365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG

ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG

NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20)

FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR

ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR

AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR.

GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500Γ

ΑΒ ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 20ΦΧ2G

ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR

ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT

NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML

ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML

AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ REGULAR 500ML

ΑΒ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙ 500ML

ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR

COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML

365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY

CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM

CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T.

CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T.

CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36

CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T.

CARE TAMPON CONT REGULAR 32T

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML

KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML

365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ.

SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T

SANI PANTS N3 LARGE 10+4T

BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T

BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T

BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T

BABYLINO SENS ECO.N5 11 25KG 44T

BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T

BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T

BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T

CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM

CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM

JOHN. BABY SHAMPOO CHAMOMILE 300ML

JOHN. BABY SHAMPOO REGULAR 300ML

365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ

365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ

AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΒΑΖΑAR

ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ

ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ 350G ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

ΜΕΛΟΣΠΙΤΟ 420G ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ)

ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.6

ΜΑΚΒΕΛ 500G(+35%free) ΣΠΑΓΓΕΤΙ N.10

ΦΛΩΡΙΔΗ 700G ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ/Ο ΔΙΣΚ ΝΩΠΟ

FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ

ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 10%

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200Gx3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2%

ΠΗΛΙΑΓΝΟ 400G ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ΣΕ ΑΛΜΗ (ΤΑΠΕΡ)

PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK)

PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ

THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 10-ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SMALL

REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 4L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.40€) FARINE LACTEE

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ

ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE ΜΠΙΣΚΟΤΟ

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.70€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ

ΝΟΥΝΟΥ 300G ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.30€) ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ

ΝΟΥΝΟΥ 300G ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ

ΝΟΥΝΟΥ 300G(-0.20€) ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ 5-ΦΡΟΥΤΑ

ΝΟΥΝΟΥ 350G ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ

ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.20€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ

ΝΟΥΝΟΥ 350G(-0.50€) ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ —

ALMIRON-1 800G ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK)

ALMIRON-2 800G ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EASYPACK)

ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK)

ΚΑΛΗΜΕΡΑ 200G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC

BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΕΥΡΙΠΟΣ 50G ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ / ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ

ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ

FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ

ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ

ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΛΩΤΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑ

DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ

DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΩΚΕΑΝΟΥ / 46ΜΕΖ

ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ

ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ ΛΕΜΟΝΙ

ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE

BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10)

ALWAYS 7-ΤΜΧ ULTRA NIGHT / No3

ALWAYS 8-ΤΜΧ ULTRA LONG PLUS / Νο2

ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1

ALWAYS 14-ΤΜΧ(-1.00€) UL NIGHT JUMBO PACK / No3

ALWAYS 16-ΤΜΧ(-1.00€) UL LONG JUMBO PACK / Νο2

O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER

O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER PLUS

O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT NORMAL

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ COLOR VIVE ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ DREAM LONG ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY COCONUT OIL

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ EXTRAORDINARY JOJOBA OIL

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ FULL RESIST ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ HYDRA HYALURONIC

ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ

SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM

SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE

SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRA LARGE

BABYLINO ECON 38-ΤΜΧ SENSITIVE N.6

BABYLINO ECON 40-ΤΜΧ SENSITIVE N.6

BABYLINO ECON 42-ΤΜΧ SENSITIVE N.5+

BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5

BABYLINO ECON 46-ΤΜΧ SENSITIVE N.4+

BABYLINO ECON 50-TMX SENSITIVE N.4

SEPTONA 80-ΤΜΧ x2(+1free) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N’ CARE ΧΑΜΟΜ

JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ CHAMOMILE /ΑΝΤΛΙΑ

JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ

JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN)

JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ/ΛΑΧΑΝ (EASY OPEN)

JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN)

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN)

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN)

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΥΝΕΛΙ (EASY OPEN)

JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΨΑΡΙ (EASY OPEN)