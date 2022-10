Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να κάνει γεωτρήσεις στα διεθνή ύδατα σε άλλες χώρες, υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο της υπογραφής του τουρκο-λιβυκού «μνημονίου» για τους υδρογονάνθρακες, το οποίο έχει επιφέρει έντονες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.

Όπως είπε σε δηλώσεις του ο τούρκος πρόεδρος, η Τουρκία διαθέτει δυο σεισμογραφικά σκάφη και πέντε γεωτρύπανα και «τα πλοία μας μπορούν να κάνουν γεωτρήσεις μέχρι τα 12.000 μέτρα».

«Κι όταν ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, έχουμε τη δυνατότητα και ικανότητα να κάνουμε γεωτρήσεις στα διεθνή ύδατα σε άλλες χώρες» πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Σημειώνεται πως, αγνοώντας τις διεθνείς επικρίσεις και καταγγελίες, ο επικεφαλής της λιβυκής κυβέρνησης που εδρεύει στην Τρίπολη, Αμπντελχαμίτ Ντμπέιμπα, έχει υπεραμυνθεί της αμφιλεγόμενης συμφωνίας με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες.

«Το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης βασίζεται σε διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από το 2011. Είναι δικαίωμά μας να υπογράψουμε οποιαδήποτε συμφωνία συνεργασίας με άλλες χώρες» έχει υποστηρίξει ο Ντμπέιμπα. «Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την εξερεύνηση για πετρέλαιο στα χωρικά μας ύδατα με τη βοήθεια γειτονικών χωρών».

Το μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη την περασμένη Δευτέρα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τρίπολη τουρκικής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου, έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις (από ΗΠΑ, ΕΕ, Γαλλία, Γερμανία, Αίγυπτος) καθώς θεωρείται ότι ο Ντμπέιμπα στερείται «νομιμότητας» για να υπογράψει ένα τέτοιο σύμφωνο.

Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, βρέθηκε την Κυριακή στην Αίγυπτο που έκανε λόγο για παραβίαση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και για προσπάθεια της Τουρκίας να εκμεταλλευθεί την κατάσταση στη Λιβύη.

«Η Τουρκία εκβιάζοντας και ασκώντας πιέσεις σε λιβυκούς παράγοντες προσπάθησε να δημιουργήσει ένα νομικό τερατούργημα με το “μνημόνιο” του 2019» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, ενώ τόνισε πως είναι υποχρέωση της Ελλάδας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα.

«Τρία χρόνια αργότερα, η Τουρκία επιδιώκει, για άλλη μια φορά, να εκμεταλλευτεί την ταραχώδη κατάσταση στη Λιβύη για να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και να εγκαθιδρύσει μια περιφερειακή ηγεμονία», τόνισε ο κ. Δένδιας και επεσήμανε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η υπογραφή του μνημονίου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα καταγγέλθηκε σαφώς από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ιταλία και πολλές άλλες χώρες.

Σημείωσε, δε, πως και η συντριπτική αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων της Λιβύης ενάντια σε αυτό το μνημόνιο «δείχνει ξεκάθαρα ότι η μόνη συνέπεια αυτής της πράξης είναι η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας». «Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παραχωρήσει στην Τουρκία δικαιώματα έρευνας σε περιοχές όπου δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Extensive talks between 🇪🇬 and 🇬🇷 headed by foreign ministers of both countries now.Talks covered all aspects of bilateral relations & ways to enhance them, in addition to exchanging assessments & coordination on regional & international issues of common interest.

@GreeceMFA pic.twitter.com/1bXsB352BP

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 9, 2022