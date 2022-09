Δεν φάνηκε ικανοποιημένος

Ο Τομ Χανκς είναι από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ταινίες και έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες πρωταγωνιστώντας, μεταξύ άλλων, στο Big, το Philadelphia, το Forrest Gump, το Splash.

Ωστόσο, ο ίδιος άφησε τους θαυμαστές του άφωνους λέγοντας ότι έχει γυρίσει μόλις τέσσερις «πολύ καλές» ταινίες στην 30 ετών καριέρα του.

Ο 66χρονος έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία Big το 1988 πριν επιτύχει και σαν δραματικός ηθοποιός σε επιτυχημένες ταινίες όπως το Philadelphia και το Forrest Gump, για τις οποίες κέρδισε συνεχόμενα το βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου τις χρονιές 1993 και 1994.

Στις επιτυχίες του τη δεκαετία του 1990 συμπεριλαμβάνονται και οι ταινίες Toy Story, You’ve Got Mail και The Green Mile.

Ο Χανκς έχει επίσης συνεργαστεί αρκετές φορές με τον σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ στα κινηματογραφικά έργα, Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, The Terminal, Bridge of Spies και The Post.

«Εξακολουθεί να με εκπλήσσει το πώς…»

Ο ίδιος στο πλαίσιο προώθησης του πρώτου μυθιστορήματος, με τίτλο «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece» δήλωσε στο People: «Κανείς δεν ξέρει πώς δημιουργείται μια ταινία – αν και όλοι νομίζουν ότι κάνουν».

Και πρόσθεσε: «Έχω κάνει πολλές ταινίες και τέσσερις από αυτές είναι πολύ καλές. Εξακολουθεί να με εκπλήσσει το πώς φτιάχνονται οι ταινίες. Από ένα αναβόσβημα μιας ιδέας μέχρι την εικόνα που αναβοσβήνει στην οθόνη, η όλη διαδικασία είναι ένα θαύμα».

Το σχόλιο του Χανκ άφησε τους θαυμαστές να αναρωτιούνται σε ποιες ταινίες αναφέρθηκε. Η παραδοχή του συνεπάγεται ότι γνωρίζει ότι κάποιες από αυτές που γύρισε έτυχαν κακής υποδοχής όλα αυτά τα χρόνια. Σημειώνεται ότι ο Κώδικας Ντα Βίντσι, ο Κύκλος, η Κόλαση και οι Άγγελοι και Δαίμονες δεν έλαβαν και τις καλύτερες κριτικές.

