Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται, επανέλαβε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης Τύπου, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή και τους μετ’ επιτάσεως ισχυρισμούς της Τουρκίας.

Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται».

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δώσει κάποια επίσημη απάντηση στην Τουρκία, ο κ. Πράις απάντησε «κοιτάξτε, θα σας παραπέμψουμε στις κυβερνήσεις (της Ελλάδας και της Τουρκίας) όσον αφορά οποιαδήποτε ανάπτυξη του δικού τους αμυντικού εξοπλισμού. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε εμείς. Γενικότερα, και πιστεύω ότι το είπα και τις προάλλες, συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ – την Τουρκία και την Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση – να εργαστούν από κοινού για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εντάσεις. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά (του Αιγαίου) δεν αμφισβητείται».

Στη συνέχεια ο ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου Anadolu επανήλθε στο ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο, καθώς ρώτησε για το εάν η χρήση αμερικανικού εξοπλισμού στα ελληνικά νησιά, η οποία γίνεται κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών κατά την άποψη της Άγκυρας, εναρμονίζεται με τις προβλέψεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τις εξαγωγές όπλων.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κράτησε αποστάσεις και δεν εμφανίστηκε να ενστερνίζεται την έμμεση σύνδεση που επιχειρήθηκε να γίνει μεταξύ της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και του Νόμου για τον Έλεγχο Εξαγωγών Όπλων (Arms Export Control Act).

Όπως σημείωσε ο Νεντ Πράις, «εξετάζουμε πάντα προσεκτικά τη βοήθεια ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών οπλικών συστημάτων και προμηθειών, που παρέχουμε σε συμμάχους και εταίρους σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την τύχη να έχουμε αρκετούς στενούς εταίρους στον τομέα της ασφάλειας σε όλο τον κόσμο – χώρες που προσβλέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως έναν προμηθευτή για την ασφάλεια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις συχνά κοινές προκλήσεις και τις κοινές απειλές. Συχνά αυτό εμφανίζεται με τη μορφή τρομοκρατικών απειλών και άλλων συλλογικών προκλήσεων, αλλά υπάρχει μια συνεχής διαδικασία αξιολόγησης όταν πρόκειται να εξετάσουμε τη βοήθεια ασφαλείας που παρέχουμε σε οποιαδήποτε χώρα σε όλο τον κόσμο».

Η απάντηση αυτή έφερε ενόχληση έως απογοήτευση στην τουρκική πλευρά, όπως καταδεικνύει η πρώτη αντίδραση. «Οι ΗΠΑ δείχνουν τα ‘εθνικά συμφέροντα της Αμερικής’ για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Ελλάδα» δηλώνει χαρακτηριστικά το πρακτορείο Anadolu.

US points to ‘America’s national interests’ for double standard on Greece https://t.co/fw5R8DkFmU pic.twitter.com/7QvMpjxq04

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 29, 2022