Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση των διαρροών στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Αναλυτές εκτιμούν οτι οι διαρροές σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, και αποτελούν πιθανότητα σαμποτάζ , «προειδοποιητικές βολές» δηλαδή της Μόσχας, που έχει περιέλθει σε απελπιστική θέση στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών CIA είχε προειδοποίησε εδώ και εβδομάδες τη Γερμανία για πιθανές επιθέσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου που περνούν από τη Βαλτική, υποστηρίζει το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Η γερμανική κυβέρνηση ενημερώθηκε από τη CIA το καλοκαίρι, γράφει το περιοδικό το οποίο δεν κατονομάζει τις πηγές του. Το Βερολίνο, σημειώνεται στο δημοσίευμα, υποθέτει ότι οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 οφείλονται σε «στοχευμένη επίθεση».

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές, πρόσθεσε το Spiegel.

Το σενάριο του σαμποτάζ ενισχύεται και από τις αναφορές για εκρήξεις κοντά στους αγωγούς, όπου σεισμολόγοι στη Σουηδία έκαναν λόγο για υποβρύχιες εκρήξεις προτού εμφανιστούν οι διαρροές με τις τεράστιες φυσαλίδες.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν εκρήξεις», δήλωσε χθες ο Μπγιορν Λουντ του Εθνικού Κέντρου Σεισμολογίας της Σουηδίας. Ο σουηδικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός SVT μετέδωσε χθες ότι οι σεισμολόγοι κατέγραψαν εκρήξεις κοντά στους αγωγούς Nord Stream τις τελευταίες 36 ώρες.

Η υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών της Δανίας ανέφερε επίσης ότι οι δύο δονήσεις που καταγράφηκαν τη νύχτα της Δευτέρας από σεισμογραφικούς σταθμούς στη Δανία, τη Σουηδία και τη Γερμανία παρέπεμπαν περισσότερο σε εκρήξεις παρά σε σεισμούς.

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 00.03 (GMT) και ήταν 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δεύτερη, πέντε ώρες αργότερα, ήταν 2,1 βαθμών της ίδιας κλίμακας.

Σύμφωνα με τον Λουντ, ο οποίος εργάζεται στο Εθνικό Σεισμικό Δίκτυο του Πανεπιστημίου της Ουψάλας, η δεύτερη έκρηξη ήταν ισχυρότερη και αντιστοιχούσε σε πυροδότηση 100 κιλών δυναμίτη. Τα στοιχεία που συνέλεξε ο ίδιος αλλά και οι συνάδελφοί του από άλλες σκανδιναβικές χώρες δείχνουν ότι οι εκρήξεις έγιναν στο νερό και όχι στον βραχώδη πυθμένα της θάλασσας.

Οι μετρήσεις ποιότητας του αέρα στο νησί Μπόρνχολμ της Βαλτικής έδειξαν ότι η διαρροή αερίου από τους αγωγούς Nord Stream συνιστά ασήμαντο έως και κανέναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Δανίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αγωγός Nord Stream 1, ο οποίος αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές με δυνατότητα μεταφοράς 27,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως καθεμιά, άρχισε να προμηθεύει απευθείας αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία το 2011. H λειτουργία του αγωγού Nord Stream 1 σταμάτησε εντελώς στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η Ρωσία επικαλέστηκε αρχικά τεχνική βλάβη της αντλίας σε ρωσικό σταθμό συμπίεσης και στη συνέχεια τις δυτικές κυρώσεις, ενώ για τον Nord Stream 2 δεν δόθηκε την τελευταία στιγμή άδεια λειτουργίας λόγω των ρωσικών κυρώσεων.

UPDATE – The surface area of the largest Nord Stream gas leak shows a «disturbance» of well over 1 kilometer in diameter, according to the Danish armed forces. pic.twitter.com/u0r4cGjImo

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream προκλήθηκαν από «δολιοφθορά» και προειδοποίησε πως θα υπάρξει «η ισχυρότερη πιθανή απάντηση» σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση ενεργές ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ.

«Μίλησα με την (πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε) Φρεντέρικσεν για την ενέργεια δολιοφθοράς στον Nord Stream» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter, συμπληρώνοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα η διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να «χυθεί φως στις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της διαρροής».

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.

Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.

Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 27, 2022