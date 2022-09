Μεγάλη διαρροή φυσικού αερίου έχει παρατηρηθεί από τον κατεστραμμένο αγωγό Nord Stream 2 στη Βαλτική Θάλασσα, στον οποίο υπάρχει «μια πραγματικά μεγάλη τρύπα», σύμφωνα με τη Δανέζικη Αρχή Ενέργειας (DEA).

Ο επικεφαλής της Αρχής λέει ότι η διαρροή αερίου θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, ίσως και για μια εβδομάδα.

Ο ίδιος προσθέτει ότι η μεγάλη ποσότητα φυσαλίδων στην επιφάνεια δείχνει ότι η τρύπα στο σωλήνα είναι πολύ μεγάλη.

The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF

— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022