Πίνακας του διάσημου Βρετανο-Νιγηριανού ράπερ Skepta πωλήθηκε σε δημοπρασία στην τιμή των 81.900 αγγλικών λιρών.

Το έργο με τίτλο «Mama Goes to Market» πωλήθηκε στη δημοπρασία σύγχρονων έργων τέχνης του οίκου Sotheby’s, «Contemporary Curated».

Ο πίνακας, που είναι το πρώτο έργο του ράπερ, ζωγραφίστηκε αρχικά από τον Skepta το 2020, σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αλλά αργότερα, το επιμελήθηκε ξανά όταν το παρουσίασε σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο γαλλικός οίκος μόδας Givenchy σε συνεργασία με τον γραφίστα Chito.

Skepta makes his Sotheby’s debut with «Mama Goes to Market,» alongside a co-curated lot of emerging contemporary artists https://t.co/2YdjbZ35rs

— highsnobiety.eth (@highsnobiety) September 6, 2022