Σε λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ βρίσκεται από εχθές η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ, με χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν για ώρες για το «ύστατο χαίρε». Χιλιάδες άνθρωποι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, πέρασαν δίπλα από το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Λονδίνο από τη Σκωτία, όπου την περασμένη Πέμπτη η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετων.

Δείτε live το λαϊκό προσκύνημα

Περνώντας από τις δύο πλευρές του φερέτρου, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ένα επιβλητικό βάθρο, οι πολίτες – εμφανώς συγκινημένοι – έσκυβαν το κεφάλι σε ένδειξη σεβασμού και τα μάτια ορισμένων ήταν πρησμένα από το κλάμα. Άγρυπνοι φρουροί οι φύλακες του Πύργου του Λονδίνου (ευρέως γνωστοί ως Beefeaters) και οι στρατιώτες που εναλλάσσονται ανά λίγες ώρες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 750.000 άνθρωποι αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ μέχρι την κηδεία της, τη Δευτέρα.

Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται κατά μήκος της νότιας όχθης του Τάμεση, φθάνοντας τα 16 χιλιόμετρα.

Ο 20χρονος Τόμας Χιουζ, ο οποίος περίμενε 14 ώρες στην ουρά μαζί με τον αδερφό του, δήλωσε ότι φθάνοντας τελικά δίπλα στο φέρετρο ένιωσε συγκλονισμένος: «Το κάνεις ως ένδειξη σεβασμού προς αυτήν τη γυναίκα… και θεωρώ πως έχοντας περάσει από αυτήν τη διαδικασία, όταν πλέον φθάνει η στιγμή που περίμενες, τα συναισθήματα σε κατακλύζουν».

If you’re British, this is the queue you’ve been training for all your life. The final boss of queues. pic.twitter.com/5auXopBfOr

— Jof (@JofArnold) September 13, 2022