Μετά τον Αϊζενχάουερ

Ο 61χρονος Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το Σάββατο 3/9/2022 το βραβείο Emmy καλύτερου αφηγητή για τη δουλειά του στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, «Τα Μεγάλα Εθνικά μας Πάρκα».

Το τελευταίο βραβείο έρχεται να προστεθεί στα δύο Grammy που κέρδισε ο Ομπάμα για την ακουστική ανάγνωση των δύο απομνημονευμάτων του, «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream» και «Dreams From My Father».

Έτσι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απέχει μόλις δύο βραβεία από το να γίνει πιστοποιημένος «νικητής EGOT» – κάποιος που έχει λάβει βραβεία Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Barack Obama wins outstanding narrator for ‘Our Great National Parks’ at the #CreativeArts #Emmys See the full list of winners: https://t.co/ropHIyOHsg pic.twitter.com/zp2QyGNP8V — The Hollywood Reporter (@THR) September 4, 2022

Σύμφωνα με το Deadline, ο Ομπάμα απέσπασε το βραβείο Outstanding Narrator (Εξαιρετικός Αφηγητής) νικώντας τους Kareem Abdul-Jabbar («Black Patriots: Heroes of the Civil War»), David Attenborough («The Mating Game»), W. Kamau Bell («We Need to Talk About Cosby») και Lupita Nyong’o («Serengeti II») σε μια κατηγορία γεμάτη αστέρια.

Επειδή ο πρώην πρόεδρος δεν ήταν παρών στα βραβεία, η Αμερικανίδα drag queen RuPaul δέχτηκε εκ μέρους του το βραβείο υπό ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Η νίκη αυτή καθιστά τον Ομπάμα τον δεύτερο πρόεδρο που κερδίζει Emmy, μετά τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, ο οποίος τιμήθηκε με τιμητικό βραβείο Κυβερνήτη από την Τηλεοπτική Ακαδημία ενώ ήταν ακόμη στο αξίωμα το 1956, και τον πρώτο που κερδίζει ανταγωνιστικό βραβείο για συγκεκριμένο τηλεοπτικό έργο.

Congrats to President Barack Obama who just became the first President to win a competitive Emmy for narrating Our Great National Parks pic.twitter.com/v86JNsyDGD — Netflix (@netflix) September 4, 2022

Η σειρά ντοκιμαντέρ πέντε τμημάτων του Netflix με τίτλο Our Great National Parks, δημιουργήθηκε από την εταιρεία παραγωγής του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα, Higher Ground. Μελετάει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά εθνικά πάρκα του πλανήτη σε πέντε ηπείρους και παρουσιάζει τοποθεσίες όπως η Παταγονία της Χιλής και η Ινδονησία. Η σειρά -η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους- αποτελεί μέρος της πολυετούς κινηματογραφικής και τηλεοπτικής συμφωνίας που έκλεισαν οι Ομπάμα με το Netflix μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα το 2017.

Barack Obama Becomes Second U.S. President To Win Emmy With ‘Our Great National Parks’ Triumph https://t.co/Ylr0IUgh7d — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 4, 2022

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο Ομπάμα έλαβε το Emmy για τη δουλειά του στο επεισόδιο με τίτλο «A World of Wonder», το οποίο εξερευνά τις παραλίες της Αφρικής, τα νησιά της Ιαπωνίας και τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας. Είναι επίσης ο κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης του 2009 και στο παρελθόν είχε προταθεί για Emmy ειδήσεων και ντοκιμαντέρ το 2016 για το «David Attenborough Meets President Obama». Μόνο 17 άτομα έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα το «καθεστώς EGOT», μεταξύ των οποίων η Rita Moreno και ο John Legend, αναφέρει η Guardian. Η νεότερη και πιο πρόσφατη νικήτρια EGOT είναι η Jennifer Hudson, η οποία εξασφάλισε την ιδιότητά της στα φετινά Tonys, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου μιούζικαλ για το «A Strange Loop», σε ηλικία μόλις 40 ετών.