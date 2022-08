Ισραήλ και Τουρκία έχουν αρχίσει εδώ και μήνες να βαδίζουν το δρόμο της «συμφιλίωσης». Με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δείχνει για μία ακόμα φορά ότι μπορεί να περάσει από τις ύβρεις στις κολακείες εξαιρετικά εύκολα. Ανάλογα με τα συμφέροντα του.

Στην παρούσα συγκυρία ο Ερντογάν έχει αντιληφθεί ότι ο χάρτης των συμμαχιών της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Και δεν θέλει να αφήσει την Τουρκία εκτός των εξελίξεων.

Οι αλλαγές άλλωστε συντελούνται και στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που αλλάζει τόσο το γεωπολιτικό τοπίο, όσο και το ενεργειακό. Στην αυγή ενός νέου «Ψυχρού Πολέμου» που οι σχεδιασμοί των νέων ενεργειακών δρόμων βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Ερντογάν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να μείνει εκτός παιχνιδιού.

Σε αυτό το πλαίσιο και ενώ πιέζεται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση που δεν δείχνει τάσεις υποχώρησης στην Τουρκία ο τούρκος πρόεδρος επανασχεδιάζει την εξωτερική πολιτική του με γνώμονα το συμφέρον του.

Έτσι το Ισραήλ από «κράτος – τρομοκράτης» που κάποτε ο Ερντογάν συμπεριελάμβανε στον «άξονα του κακού» σήμερα γίνεται ένα κράτος που είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να αναπτύξει εκ νέου σχέσεις μαζί του.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά. Ο Ερντογάν εκτός από το χέρι του Ισραήλ έχει σφίξει και τα χέρια των ηγετών της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με το βλέμμα πάντα στις επενδύσεις.

Την Τετάρτη Άγκυρα και Τελ Αβίβ ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στην πλήρη αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων και προχωρούν στο διορισμό πρεσβευτών. Το βράδυ της Τετάρτης Ισραήλ και Τουρκία ανακοίνωσαν ότι ο τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Γιαΐρ Λαπίντ.

Στην ανάρτηση του ο Λαπίντ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αντάλλαξε συγχαρητήρια με τον Ερντογάν για την πλήρη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών. Υπογράμμισε δε ότι οι Ισραήλ και Τουρκία είναι δύο χώρες κλειδιά στην περιοχή και η ενίσχυση των δεσμών τους συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα με οφέλη και για τις δύο πλευρές.

I just spoke with President @RTErdogan of Türkiye.

We congratulated one another on the decision to fully renew our diplomatic ties.

🇮🇱 and 🇹🇷 are two key countries in the region. Bolstering our ties contributes to regional stability & brings tangible benefits for both nations.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2022