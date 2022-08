Αναζητώντας έναν επιπλέον επιθετικό, η Γιουβέντους δέχθηκε πρόταση για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ήταν αρνητικός και το θέμα δεν προχώρησε.

Αντίθετα, όπως όλα δείχνουν, η διοίκηση της «γηραιάς κυρίας», θα κινηθεί πιό έντονα για την περίπτωση του Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος μπορεί να μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, προκειμένου οι Καταλανοί να «ξαλαφρώσουν» μερικώς σε οικονομικό επίπεδο, μειώνοντας την μισθοδοσία τους.

