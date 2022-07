tanea.gr > Ομάδα > Μπάσκετ > Επίσημο το «μπαμ» με Ταρίκ Μπλακ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταρίκ Μπλακ.

