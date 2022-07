Τρεις μέρες αφότου ανέρρωσε

Σε καραντίνα μπαίνει και πάλι ο Τζο Μπαίντεν, ο οποίος βρέθηκε και πάλι θετικός στον κοροναϊό, τρεις μόλις ημέρες αφότου ανέρρωσε από τον φονικό ιό.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος.

BREAKING: President Biden again tests positive for COVID, will return to isolation pic.twitter.com/ZxcmkE80uk

— Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2022