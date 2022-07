Επίσκεψη στην περιοχή της δυτικής Θράκης πραγματοποιεί σήμερα, Κυριακή ο τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν.

Όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, της Τουρκίας, η επίσκεψη του Γιαβούζ Σελίμ Κιράν πραγματοποιείται προκειμένου να παραστεί στην τελετή μνήμης που με την ευκαιρία της 27ης επετείου του θανάτου του Δρ. Σαδίκ Αχμέτ.

In #WesternThrace to participate in the commemoration of the 27th anniversary of Dr. Sadık Ahmet’s death&to meet w/our kinsmen. pic.twitter.com/5GOS0g5TyH

Στο πρόγραμμα του τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών συμπεριλάμβανε επίσκεψη στην Κομοτηνή και συνάντηση με τον αποκαλούμενο «Μουφτή» Ιμπραήμ Σερίφ. Ο Κιράν σε ανάρτηση του στο twitter ανέφερε ότι βρίσκεται στην Κομοτηνή, μία από τις πλέον σημαντικές πόλης για την «τουρκική μειονότητα στην Δυτική Θράκη».

We are in #Komotini , one of the most important cities of the Turkish minority in Western Thrace.



Με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης για τον Δρ. Σαδίκ Αχμέτ είχε επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους μειονοτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων.

Ο τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τον τάφο και την οικογένεια του αείμνηστου Αχμέτ Μέτε, του αποκαλούμενου από την Άγκυρα ως, «Μουφτή Ξάνθης», σημειώνοντας ότι προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στην «υπόθεση των αδερφών μας στην Δυτική Θράκη».

We paid a condolence visit to the family of our late Mufti, Ahmet Mete, who rendered great services to the cause of our kinsmen in Western Thrace.

His heritage is in safe hands.

May his soul rest in peace. pic.twitter.com/r0nyaDMt7N

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) July 24, 2022