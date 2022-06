Ο Ολυμπιακός από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε τον μεταγραφικό του σχεδιασμό είχε θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε τη συνύπαρξη του Σέρβου γίγαντα με τον Μουσταφά Φαλ, θεωρούσε ότι θα αλλάξει επίπεδο την ομάδα, ενώ το ερυθρόλευκο παρελθόν του ίδιου του «Μίλου» και η αγάπη του για την ομάδα είναι επίσης σημαντικά για τη μεγάλη επιστροφή.

Ωστόσο, παρότι και οι δυο πλευρές ήταν και είναι διατεθειμένες να κάνουν υποχωρήσεις για να επιτευχθεί «γάμος» τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας που δεσμεύει για ακόμη έναν χρόνο με συμβόλαιο τον παίκτη.

Όπως διαβάσατε λοιπόν μέσα από to10.gr, η ΤΣΣΚΑ δεν πρόκειται να αφήσει τον Μιλουτίνοφ ελεύθερο, τον υπολογίζει κανονικά και δύσκολα θα γίνει το μεγάλο… comeback το φετινό καλοκαίρι.

Παρά το γεγονός όμως ότι ο «Μίλου» μοιάζει να μην μπορεί να αποδεσμευτεί προς το παρόν τουλάχιστον, από τον Ολυμπιακό δεν τα παρατάνε, θέλουν τον παίκτη και είναι διατεθειμένοι να περιμένουν μήπως βρεθεί «χρυσή» τομή.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Ανδρεάνι, εκτός από τον Ολυμπιακό δεδομένη είναι και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να επιστρέψει, κάτι που αναμφίβολα θα μετρήσει. Από την πλευρά των νταμπλούχων Ελλάδος, όπως αναφέρει ο Ιταλός έχουν δώσει προθεσμία μέχρι και αυτή τη βδομάδα για να καταφέρει να μείνει ελεύθερος ο Μιλουτίνοφ και να «κατηφορίσει» προς την Ελλάδα και το λιμάνι, αφού εφόσον συμβεί αυτό πολύ δύσκολα να χαλάσει η μεταγραφή.

Από εκεί και πέρα όμως, ο Ολυμπιακός με την εξέλιξη που έχει πάρει η υπόθεση έχει ψαχτεί εδώ και καιρό για εναλλακτικά πλάνα για τη θέση «5». Στην αγορά ο Μπαρτζώκας κοιτάζει εδώ και αρκετό καιρό και σύμφωνα και πάλι με τον Ανδρεάνι έχει ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις που έχει στη λίστα του αν δεν κλείσει τον Σέρβο.

Αυτές είναι του Τζέιλεν Ρέινολντς, του Τζοέλ Μπολομπόι και του Μάικ Τόμπι. Ο πρώτος είναι μια τρομερή περίπτωση παίκτη που αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα για τον Φαλ. Ο Ρέινολντς πέρσι έπαιξε στη Μακάμπι και είναι ένας παίκτης που έχει απίστευτα αθλητικά και σωματικά προσόντα.

Τη σεζόν που πέρασε, ο Αμερικανός ψηλός (2.07) ήταν πολύ σημαντικός για τη Μακάμπι, μετρώντας στη Euroleague 8,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 7,9 στο σύστημα αξιολόγησης ανά ματς, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στις Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Μια ακόμη επιλογή για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τον Ιταλό είναι και ο Τζόελ Μπολομπόι, που είναι συμπαίκτης με τον Μιλουτίνοφ. Ο Μπολομπόι θα φύγει όπως όλα δείχνουν από την ΤΣΣΚΑ φέτος, όμως κι αυτός είναι περίπτωση που έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Μίλου και τον Γάλλο σέντερ του Ολυμπιακού.

Μπορεί να παίξει και στο «4» και στο «5», έχει καλό σουτ από μέση απόσταση και είναι και καλός αμυντικός, ωστόσο δεν είναι ο παίκτης που θα παίξει με πλάτη στο καλάθι και θα κυριαρχήσει στις δυο ρακέτες. Όπως συμβαίνει με τον Φαλ ή συνέβαινε με τον Μιλου. Είναι όμως μια ανάλογη περίπτωση με αυτή του Ρέινολντς. Από κεί και πέρα, παρότι είναι θέμα χρόνου δεν είναι ακόμα ελεύθερος και βρίσκεται στα δικαστήρια με τους Ρώσους.

Ο έτερος που βρίσκεται στη λίστα για αντί-Μιλουτίνοφ ουσιαστικά, είναι ο Μάικ Τόμπι (28, 2.11), ο Αμερικανός που έχει διαβατήριο Σλοβενίας και αγωνίζεται στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς στην Εθνική ομάδα.

Πρόκειται για έναν πολύ καλό επιθετικό σε καταστάσεις πικ εντ ρολ και του πικ εντ ποπ. Παίζει και στο «4» και στο «5», ενώ είναι αρκετά καλός και στο αμυντικό κομμάτι. Επίσης διαφορετικός παίκτης από τον Φαλ, όμως του λείπει η αλτικότητα, κάτι που διαθέτει σε μεγάλο βαθμό ο Ρέινολντς.

Δείτε το tweet του Ματέο Ανδρεάνι:

Olympiacos won’t give up to sign again Nikola Milutinov. He wants to comeback. Olympiacos deadline is this week. If the deal won’t happen, Jalen Reynolds, Joel Bolomboy and Mike Tobey are on Olympiacos list.#Basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeaguehttps://t.co/xipO7jxkxq

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 28, 2022