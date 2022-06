Οσα έγιναν

Μαγικές στιγμές έζησαν το βράδυ της Δευτέρας (27/6) όσοι βρέθηκαν στο Ηρώδειο για τη μοναδική συναυλία του Desmond Child.

Ο βραβευμένος με Grammy συνθέτης, παραγωγός και συγγραφέας ένωσε τις δυνάμεις του με θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και τραγούδησαν με σκοπό την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.

Μεταξύ άλλων, στη σκηνή ανέβηκαν οι Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Tabitha Fair, Justin Benlolo αλλά και εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής όπως ο Σάκης Ρουβάς και Γιώργος Λεμπέσης ενώ ακούστηκαν τα τραγούδια «Livin’ On A Prayer», «You Give Love A Bad Name», «I Hate Myself For Loving You», »Dude Looks Like A Lady», «Poison» και «I Was Made For Lovin’ You».

Filmed just now at @DesmondChild Rocks The Parthenon in Athens 🇬🇷 @BonnieTOfficial performing If You Were A Woman (And I Was A Man) #ReuniteParthenon pic.twitter.com/KLpPRJkAeF — Bonnie Tyler Fans (@BonnieTylerUK) June 27, 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου.

«Είμαστε εδώ, κάτω από τον Παρθενώνα για να επιστρέψουν τα γλυπτά εκεί που ανήκουν, στο σπίτι τους», είπε ο Desmond Child και καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές.

Λίγο πριν την συναυλία, ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, υποδέχθηκε και ξενάγησε στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου τους Desmond Child, Alice Cooper, Rita Wilson, The Rasmus, Kip Winger, Chris Willis, Andreas Carlsson, Tabitha Fair, Φοίβο, Σάκη Ρουβά και Γιώργο Λεμπέση.