Τα πάνω κάτω έφερε η κακοκαιρία στο Grand Prix του Μονακό! Η δυνατή βροχή δεν επέτρεψε την έναρξη του αγώνα στο Μόντε Κάρλο, με τους αγωνοδίκες να βγάζουν κόκκινη σημαία.

Μετά από περίπου 15 λεπτά καθυστέρηση, ξεκίνησε ο γύρος σχηματισμού πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Η βροχή δυνάμωνε ωστόσο, κι έτσι οι υπεύθυνοι του αγώνα αποφάσισαν να μην γίνει η εκκίνηση.

Τα μονοθέσια επέστρεψαν στο pit lane, περιμένοντας να βελτιωθούν οι συνθήκες ώστε να πάρουν εντολή για να επιστρέψουν στην πίστα.

We have a red flag 🚩

The drivers return to the pit lane #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/N0CzK2L7cu

