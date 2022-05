Στη Βρετανία και όχι μόνο περιμένουν με αγωνία να έρθει η Κυριακή για να παρακολουθήσουν το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC με αδημοσίευτα βίντεο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το ντοκιμαντέρ και τα βίντεο αφορούν τη ζωή της βασίλισσας, προτού καν στεφτεί βασίλισσα. Μάλιστα στο τρέιλερ γιαν απάρουν όλοι μια γεύση του τι θα δουν το BBC έδωσε αδημοσίευτο βίντεο από το 1947.

Εκεί βλέπουμε ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια (μαζί και την Ελισάβετ) επάνω στο θωρηκτό του βασιλικού Ναυτικού «HMS Vanguard» να χαλαρώνει και να κάνει ηλιοθεραπεία στο κατάστρωμα την ώρα που τους μεταφέρει προς τη Νότια Αφρική.

Το ντοκιμαντέρ θα έχει διάρκεια 75 λεπτών και θα προβληθεί στο BBC One και το iPlayer την Κυριακή. Τίτλος του είναι «Elizabeth: The Queen Unseen». Σε μια ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Ελισάβετ, οι αθέατες πτυχές της βασίλισσας».

Τα βίντεο που συγκέντρωσε το BBC για την πραγματοποίηση του ντοκιμαντέρ, είναι από την προσωπική συλλογή της βασιλικής οικογένειας αλλά και από συλλογές ιδιωτών στη Βρετανία. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 400 βίντεο.

First clip released by @bbcstudios ahead of Elizabeth: The Unseen Queen, Platinum Jubilee programme made from private home movies. This is the Royals on HMS Vanguard in 1947… #RoyalsFamily #PlatinumJubilee pic.twitter.com/Xydkyturrc

— Katie Razzall (@katierazz) May 26, 2022