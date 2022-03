Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν μια σημαντική νίκη, καθώς επικράτησαν εκτός έδρας των Σίξερς με 118-116 και έκαναν ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην Ανατολή με στόχο να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια ακόμη φορά μια εκπληκτική παράσταση κόντρα στους Σίξερς, καθώς σημείωσε 40 πόντους με 15/21 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/10 βολές, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες και μόλις 3 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής του στο παιχνίδι.

Ο Greek Freak για έβδομο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι σημείωσε πάνω από 30 πόντους με 50% στα σουτ, ισοφαρίζοντας το 2ο μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μόνο ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν έχει μεγαλύτερο σερί αγώνων, και συγκεκριμένα 9 από το 1961, επίδοση που είναι το ρεκόρ όλων των εποχών.

Μπορεί να μοιάζει ακατόρθωτο να σπάσει αυτό το σερί, όμως ο έλληνας πρωταθλητής έχει αποδείξει πως μπορεί να κάνει τα πάντα και δεν είναι απίθανο μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου να σπάσει και αυτό το ρεκόρ, που κρατά 62 ολόκληρα χρόνια.

Giannis Antetokounmpo finished with at least 30+ points on 50% FG in his 7th straight road game, tied for the 2nd longest such streak in NBA history.

Only Wilt Chamberlain in 1961 had a longer such streak (9 games) pic.twitter.com/IKaDL9jQVA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 30, 2022