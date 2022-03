Το «παρών» στις συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα έδωσε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, ενώ ο Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται εκεί για να διευκολύνει τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Την ίδια ώρα νέα σενάρια έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δηλητηρίαση του Ρώσου μεγιστάνα και ιδιοκτήτη της Τσέλσι, αν και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι αυτές οι αναφορές είναι τμήμα του «πολέμου πληροφορίων».

Ο Κρίστο Γκρόζεφ, Ρώσος ερευνητής για το ερευνητικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bellingcat, είπε ότι ο δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης δεν έπρεπε να πεθάνει από τη δηλητηρίαση που στόχευε τον ίδιο και δύο Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Όπως δήλωσε στο Times Radio: «Η δόση δεν ήταν αρκετά υψηλή για να σκοτώσει κανέναν από τους τρεις, ο πιο πιθανός στόχος θα ήταν ο Αμπράμοβιτς. Και έχει μια λογική. Εννοώ, προσφέρθηκε να παίξει αυτό τον ρόλο του έντιμου μεσολαβητή, την ώρα που άλλοι ολιγάρχες είχαν προσπάθησαν να κρατήσουν αποστάσεις από το Κρεμλίνο και επέκριναν τον πόλεμο. Επομένως, θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως προειδοποιητικό σημάδι γι’ αυτούς να μην ενταχθούν στις τάξεις εκείνων που διαφωνούν και να μην είναι υπερβολικά έντιμοι μεσολαβητές».

Όπως δήλωσε στους Financial Times μια πηγή κοντά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη δηλητηρίαση και τις επιπτώσεις της: «Τυφλώθηκαν την επόμενη μέρα. Δεν προσδιορίσαμε την ουσία. Δεν έχουμε ιδέα ποιος ήταν πίσω από την επίθεση, αλλά φαίνεται πως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς ήταν ο κύριος στόχος». Ένας άλλος είπε πως «σίγουρα δεν ήταν Νόβιτσοκ», προσθέτοντας: «Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος το έκανε -οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι».

Να σημειώσουμε ότι εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε χθες ότι ο ολιγάρχης παρουσίασε συμπτώματα δηλητηρίασης αφότου έφαγε σοκολάτα και ήπιε νερό, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι καθώς και δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα όπως κόκκινα μάτια καθώς και ξεφλούδισμα του δέρματος σε πρόσωπο και χέρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όπως ο Guardian, o Αμπράμοβιτς νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στην Τουρκία και είχε τυφλωθεί για κάποιες ώρες.

«Συμβουλεύω όποιον πάει στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία να μη φάει και να μην πιει τίποτα (…) και κατά προτίμηση να αποφύγει να αγγίξει οποιαδήποτε επιφάνεια», είπε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Κουλέμπα, πριν τις διαπραγματεύσεις, όπως μετέδωσε το Sky News.

