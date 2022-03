«Στημένη φιέστα»

Για «στημένη φιέστα» του Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει λόγο το BBC, καθώς αναφέρει ότι το κοινό που κατέκλυσε το στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.

Ο ρώσος πρόεδρος έκανε την εμφάνισή του σήμερα σε μεγάλη φιλοπολεμική φιέστα για την επέτειο των οκτώ ετών από την προσάρτηση της Κριμαίας και αποθεώθηκε από 90.000 κόσμο, με τη διαφορά ότι η προσέλευση των ανθρώπων μόνο… αυθόρμητη δεν ήταν. Μάλιστα, προκάλεσε μυστήριο το απότομο κόψιμο της ομιλίας του Πούτιν από την ρωσική τηλεόραση, που αποδόθηκε από το Κρεμλίνο σε τεχνική βλάβη.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο στάδιο, αν και οι αριθμοί δεν μπορούσαν να επαληθευτούν, αναφέρει το BBC, προσθέτοντας ότι η επίσημη χωρητικότητα του γηπέδου είναι 81.000, αλλά υπήρχε και πολύς κόσμος έξω από το στάδιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι εργοδότες ανάγκασαν του υπαλλήλους τους να δώσουν το «παρών» στη φιέστα. Πολλοί από τους κρατικούς και δημοσίους υπαλλήλους οδηγήθηκαν από τις υπηρεσίες τους με λεωφορεία απευθείας στο στάδιο.

Όπως γράφει ο δημοσιογράφος του BBC, Will Vernon, οι περισσότεροι από όσους έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση ανέφεραν ότι εργάζονταν στο δημόσιο τομέα και είχαν πιεστεί από τους εργοδότες τους να φύγουν από τη δουλειά, προκειμένου να παρευρεθούν στη συγκέντρωση.

«Μίλησα με δεκάδες από αυτούς που έκαναν ουρά για να μπουν στον χώρο της συγκέντρωσης υπέρ των ενεργειών του Κρεμλίνου. Ένας άνδρας που εργάζεται στο Μετρό της Μόσχας, μου είπε ότι αυτός και άλλοι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση», γράφει σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του BBC και δημοσιεύει τα λόγια του Ρώσου εργαζομένου:

«Θα είμαι εδώ για λίγο και μετά θα φύγω… Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο. Εγώ σίγουρα όχι».

Many said they worked in the public sector (e.g. schoolteachers), and that they had been pressured into attending by their employers. One group of teachers, from a town near Moscow, were being told what to say to us by a woman who appeared to be from the local administration. — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022

Πολλοί μάλιστα ήταν εκείνοι που δεν ήθελαν να βγουν φωτογραφίες ή κάλυπταν τα πρόσωπά τους ντροπιασμένοι, όταν μάθαιναν ότι μιλάνε σε δημοσιογράφους.

«Φοιτητές, μας είπαν ότι τους είχε δοθεί η επιλογή μιας ημέρας απουσίας από τα μαθήματα εάν παρακολουθούσαν ‘μια συναυλία’. Μερικοί από τους μαθητές με τους οποίους μιλήσαμε δεν γνώριζαν καν ότι η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη, εν μέρει, στην υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία», τονίζει ο δημοσιογράφος του BBC.

In comparison to opposition rallies, most people didn’t want to talk, be filmed or answer any questions. Some would cover their faces or put up their hoods when we said we are journalists. Many seemed embarrassed or ashamed to be there. — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022