Αποκλεισμός από το διπλό του Indian Wells για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας άσος και ο Φελιθιάνο Λόπεθ δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ίσνερ και Σοκ και έτσι γνώρισαν την ήττα με 2-0 σετ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση στη φάση των προημιτελικών.

Οι Ίσνερ και Σοκ ήταν εξαιρετική στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και πήραν μια σπουδαία και δίκαιη νίκη, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το συγκεκριμένο δίδυμο μάλιστα απέκλεισε στη φάση των «16» τους Νικ Κύργιο/Θανάση Κοκκινάκη οι οποίοι είχαν κατακτήσει το τουρνουά της Μελβούρνης.

Making the most of their WC 👊🇺🇸👊@JohnIsner and @JackSock92 defeat Tsitsipas/Lopez 7-5 6-4 to reach the semi-finals!#IndianWells pic.twitter.com/ubiKWViLBo

