Μία -άγνωστη μέχρι στιγμής- συσκευή που φέρεται να «τυφλώνει» τα ραντάρ της oυκρανικής αεράμυνας χρησιμοποιούν οι Ρώσοι, όπως υποστηρίζουν αμερικανοί αξιωματούχοι μυστικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, οι συσκευές αυτές έχουν μήκος περίπου ένα μέτρο και σχήμα βέλους. Μάλιστα, φωτογραφίες τους άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media.

Εκτοξεύονται από τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας Iskander-M, όταν ο ρωσικός στρατός αντιληφθεί ότι ο πύραυλος που έχει εκτοξεύσει έχει στοχοποιηθεί από συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας.

Οι συσκευές παράγουν ραδιοκύματα προκειμένου να παραπλανήσουν τα ραντάρ των Ουκρανών.

Η χρήση τέτοιων «δολωμάτων» μπορεί να εξηγήσει γιατί τα ουκρανικά όπλα αεράμυνας δυσκολεύτηκαν να αναχαιτίσουν τους ρωσικούς πυραύλους Iskander.

Ο Ρίτσαρντ Στίβενς, ο οποίος υπηρέτησε 22 χρόνια στον βρετανικό στρατό, σε μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, και ως τεχνικός βομβών για 10 χρόνια στο νότιο Ιράκ, την Αφρική και άλλες περιοχές, είπε ότι δεν «έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο».

Ο Iskander είναι βαλλιστικός πύραυλος, γνωστός για τη δυνατότητά του να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές αλλά και διαφορετικές συμβατικές κεφαλές.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd

— CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022