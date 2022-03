Εικοστή ημέρα πολέμου στην Ουκρανία με τους Ρώσους να σφυροκοπούν ανελέητα από ξηρά και αέρα πολλές αστικές περιοχές της χώρας καθώς και προάστια του Κιέβου. Οι μάχες μαίνονται και σε Χάρκοβο αλλά και Μαριούπολη.

Στο μεταξύ λίγη ώρα πριν τις νέες σημερινές διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσι, σε νέο μήνυμά του ζήτησε από τα τα ρωσικά στρατεύματα να παραδοθούν λέγοντας ότι «έχουν την ευκαιρία να ζήσουν» εάν επιλέξουν να παραδώσουν τα όπλα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι υπεύθυνοι του πολέμου θα λογοδοτήσουν χωρίς καμία ανοχή.

Οι δηλώσεις αυτές του προέδρου της Ουκρανίας έρχονται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού διαπραγματευτή Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι οι χθεσινές συνομιλίες, ναι μεν ήταν δύσκολες αλλά όπως ανέφερε η ρωσική πλευρά «εμφανίζεται περισσότερο ευαίσθητη στις θέσεις της Ουκρανίας» και «δεν θέτει τελεσίγραφα». Προέβλεψε δε ότι είναι δυνατό να προκύψουν «ορισμένα χειροπιαστά αποτελέσματα» εντός των ημερών.

Από την πλευρά τους οι Ρώσοι μέσω τους εκπροσώπου Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ επέμεινε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται ικανοποιητικά για τη χώρα του και τόνισε πως «όλα τα σχέδια που κατέστρωσε η ρωσική ηγεσία θα υλοποιηθούν πλήρως και εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων».

«Εκ μέρους του ουκρανικού λαού, σας δίνουμε την ευκαιρία να ζήσετε. Εάν παραδοθείτε στις δυνάμεις μας, θα σας συμπεριφερθούμε όπως πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους: με αξιοπρέπεια. Με τρόπο που δεν σας έχουν φερθεί στον στρατό σας . Και με τον τρόπο με τον οποίο ο στρατός σας δεν αντιμετωπίζει τους ανθρώπους μας. Επιλέξτε».

Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα Τρίτη το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η αιτία τους δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής. Ο δημοσιογράφος είδε στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό όχι μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται, ωστόσο αδυνατούσε να πάει εκεί εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επιβάλλουν οι ουκρανικές αρχές ως τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

‼️ Two explosions were heard in #Kyiv.

This is reported to us by our subscribers:

«In the southwest of the city it was so loud and strong that the bed vibrated and the windows went shifting».

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022