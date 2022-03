Ο πρώτος των πρώτων ή απλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ στο ματς με την Τότεναμ και έγραψε ιστορία!

Στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης και με τους φιλοξενούμενους να έχουν ισοφαρίσει το δικό του γκολ τρία λεπτά νωρίτερα, ο CR7 έκανε το 2-1 με πλασέ από τη μικρή περιοχή, έφτασε τα 806 γκολ στην καριέρα του κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Τσέχος, Γιόζεφ Μπίστσαν, με 805 γκολ ήταν μέχρι σήμερα στην κορυφή, αλλά ο Ρονάλντο με τα δύο γκολ που πέτυχε τον ξεπέρασε και μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τον μύθο του.

Δείτε το ιστορικό γκολ:

806 goals.

No player in history has scored more goals for club and country than Cristiano Ronaldo 🐐 pic.twitter.com/ZYVDNcSH6o

— B/R Football (@brfootball) March 12, 2022