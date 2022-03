Ταυτόχρονα με τις ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται από άκρη σε άκρη της Ουκρανίας, ο πόλεμος της πληροφορίας συνεχίζει επίσης να κλιμακώνεται, με τους στρατούς και των δυο πλευρών να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο που έχουν σκοπό να κάμψουν το ηθικό του αντιπάλου.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα, που αναδημοσίευσε ο λογαριασμός Caucasus War Report στο Twitter, αιχμάλωτοι ουκρανοί στρατιώτες εμφανίζονται να πέφτουν θύματα εξευτελισμού από την αντίπαλη πλευρά.

Ο χρήστης που ανάρτησε το βίντεο, το οποίο απεικονίζει στρατιώτες πεσμένους στα γόνατα και με τα χέρια τυλιγμένα πίσω από το κεφάλι, το συνόδευσε με την πρόταση: «Ομάδα ουκρανών στρατιωτών αιχμαλωτίστηκαν από ρωσικές δυνάμεις (μονάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ)».

Οι αιχμάλωτοι στρατιώτες, εμφανώς τρομοκρατημένοι και σε κακή κατάσταση, έχουν εξαναγκαστεί, προφανώς μέσω απειλών κατά της ζωής τους, να φωνάζουν: «Δόξα στην Ουκρανία ως τμήμα της Ρωσίας».

Διαβάστε επίσης: Επιασαν σαμποτέρ, τους έδεσαν σε δέντρο και τους έδειραν άγρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των αιχμαλώτων φαίνεται να φορά μόνο το εσώρουχό του στο πολικό ουκρανικό ψύχος, τη στιγμή που οι άκρες του δρόμου είναι καλυμμένες από χιόνι. Επιπλέον, ακριβώς μπροστά στην κάμερα, ένας αιχμάλωτος εξαναγκάζεται σε γυμνάσια, ενώ στο πρόσωπο και το στόμα του φαίνεται να υπάρχουν λάσπες. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, όπως και τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, φορά «πολιτικά» ρούχα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανήκει στον τακτικό ουκρανικό στρατό, αλλά στις διάφορες πολιτοφυλακές που έχουν γεννηθεί στη χώρα πριν και μετά τον πόλεμο.

Group of Ukrainian soldiers were captured by Russian forces (DNR unit). pic.twitter.com/zrKjzMMEFY

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) March 10, 2022