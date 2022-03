Μία μικρή χαραμάδα ελπίδας άνοιξε χθες, μετά το πέρας του τρίτου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας καθώς συμφωνήθηκε να υπάρξει σήμερα, από τις 9:00 το πρωί εκεχειρία σε συγκεκριμένες περιοχές και διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε να εγκαταλείψουν άμαχοι εμπόλεμες περιοχές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη ρωσική και την ουκρανική πλευρά, η οποία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα δεν κάνει βήμα πίσω από τις αξιώσεις της θέτοντας στο τραπέζι τέσσερις συγκεκριμένους όρους που θα πρέπει να τηρήσει η Ουκρανία προκειμένου – όπως λέει – να σταματήσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στη χθεσινή συνάντηση των δύο πλευρών υπήρξαν θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το θέμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων, όπου τις προηγούμενες ημέρες καθίσταντο αδύνατοι, αφού ήδη τρεις φορές οι προσπάθειες τινάχθηκαν στον αέρα.

Όπως δήλωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, «υπάρχουν μικρές θετικές υποχωρήσεις στη βελτίωση της επιμελητείας (σ.σ. διοικητική μέριμνα για τον εφοδιασμό με τρόφιμα) ανθρωπιστικών διαδρόμων».

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι εντατικές διαβουλεύσεις για το βασικό πολιτικό μπλοκ των κανονισμών, μαζί με την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022