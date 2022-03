«Αν δεν αντέξει η χώρα μας, δεν θα αντέξει και η Ευρώπη», ήταν το νέο μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Στηρίξτε την Ουκρανία. Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, θα είναι πράγματι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε νέο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

⚡️Zelensky delivered a televised speech to the people of Europe.

“Do not be silent, support Ukraine. Because if Ukraine does not survive, the whole Europe will not survive. If Ukraine falls, the whole Europe will fall.”

