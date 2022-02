Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με το Κίεβο να σφυροκοπείται και να γίνεται θέατρο σφοδρών μαχών.

Σε πολλές πόλεις του Ουκρανίας το πρωί του Σαββάτου ήχησαν σειρήνες αεροπορικών επιδρομών.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να φτάσουν στο κέντρο του Κιέβου αλλά συναντούν αντίσταση, ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα στο έδαφος της Ουκρανίας.

Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικά:

The heroic people of Ukraine, who do not give up their land, will win this war. #Kyev #Kiew #Ukraine

pic.twitter.com/ZMYoYoAXkE

— online 📡 (@onlinestoryel) February 26, 2022