Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται και τις μάχες έξω από το Κίεβο να είναι σφοδρές, υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων τέθηκε και ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σύμβουλος του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι αδύνατο να πει κανείς αν το πυρηνικό εργοστάσιο είναι ασφαλές και έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την Ευρώπη. Είπε, επίσης, ότι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Hostomel, κοντά στο Κίεβο.

Νωρίτερα, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν εισέλθει από τη Λευκορωσία σε περιοχή κοντά στον πρώην πυρηνικό σταθμό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο έκανε λόγο για σφοδρές μάχες κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, επικαλούμενο τον σύμβουλο του υπουργού Εσωτερικών Αντόν Γκερατσένκο.

«Τα στρατεύματα των εισβολέων εισχώρησαν από τη Λευκορωσία στη ζώνη του εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Τα μέλη της Εθνοφρουράς που προστατεύουν τον χώρο αποθήκευσης προβάλλουν πεισματικά αντίσταση» έγραψε στο Telegram.

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στο Twitter πως «οι μαχητές μας δίνουν τη ζωή τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986». «Οι εθνοφρουροί πολεμούν σκληρά» υποστήριξε.

Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την κατάσταση μέχρι στιγμής.

