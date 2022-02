Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ θα πρωταγωνιστήσει ως ο βραβευμένος με Grammy μουσικός «Γουίρντ Αλ» Γιάνκοβιτς («Weird Al» Yankovic) σε βιογραφική ταινία της πλατφόρμας streaming Roku.

Σε νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Weird: The Al Yankovic Story» ο 32χρονος πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς «Χάρι Πότερ» εμφανίζεται ντυμένος με κοντομάνικο πουκάμισο παραλλαγής, μαύρο τζιν και πάνινα παπούτσια και είναι δύσκολα αναγνωρίσιμος με σγουρά μαλλιά και μουστάκι στο στυλ του Γιάνκοβιτς.

Σύμφωνα με την περιγραφή της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό, θα εξερευνηθεί κάθε πτυχή της ζωής του Γιάνκοβιτς, η περίοδος που άρχισε να γίνεται γνωστός με τις πρώτες επιτυχίες τα χιουμοριστικά τραγούδια «Eat It» και «Like a Surgeon» οι παθιασμένοι έρωτές του και ο διεφθαρμένος τρόπος ζωής του.

Ο Γιάνκοβιτς, ο οποίος είναι σεναριογράφος της βιογραφικής ταινίας, είπε ότι είναι «ενθουσιασμένος» που ο Ράντκλιφ θα τον υποδυθεί στην ιστορία της ζωής του.

«Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που ο Ντάνιελ Ράντκλιφ θα με υποδυθεί στην ταινία» δήλωσε ο Γιάνκοβιτς. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο ρόλος για τον οποίο θα τον θυμούνται οι μελλοντικές γενιές» πρόσθεσε.

SHOOT DAY #7: Oh man, I am really, REALLY going to get in trouble with @TheRokuChannel over this, but I’m just so proud of this script, and I wanted to leak part of it. So…🚨SPOILER ALERT🚨… This is the ACTUAL ENDING of #WEIRDTheAlYankovicStory pic.twitter.com/VR9CNshKW2

— Al Yankovic (@alyankovic) February 18, 2022