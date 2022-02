Το Μάιο του 2021, η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η υπόθεση έγινε μια από τις κύριες ειδήσεις και στον ξένο Τύπο, απασχολώντας τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για πολλές ημέρες.

Τώρα, η πλατφόρμα My5 του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 5 πρόσθεσε στην ταινιοθήκη της το true crime ντοκιμαντέρ «Caroline: The Murder That Fooled the World», με θέμα το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Το άψυχο σώμα της 20χρονης Κράουτς βρέθηκε στις 11 Μαΐου δίπλα στην 11 μηνών κόρη της, στο σπίτι του ζευγαριού. Αρχικά, ο Αναγνωστόπουλος είπε στις ελληνικές αρχές και σε ρεπόρτερ ότι η σύζυγός του δολοφονήθηκε από διαρρήκτες που μπήκαν στο σπίτι που έδεσαν εκείνον στο διπλανό δωμάτιο. Ωστόσο, η χρονική σειρά όπως την αφηγήθηκε είχε κάποια κενά και η αστυνομία τον πήγε στο τοπικό τμήμα για ανάκριση.

Τον Ιούνιο, παραδέχθηκε ότι εκείνος δολοφόνησε τη σύζυγό του αφού είχε στήσει νωρίτερα τη ληστεία.

Κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ σε παραγωγή του Channel 5 είναι η αστυνομική έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη της αλήθειας. Το «Caroline: The Murder That Fooled the World» θα είναι διαθέσιμο για προβολή μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου του 2024.

On the 11th of May 2021, Caroline Crouch was found dead in her home in Athens.

What did police discover when they delved into Caroline’s seemingly idyllic life?

Stream #documentary Caroline: The Murder That Fooled the World, on #My5 now. pic.twitter.com/vymJImdqrW

— Channel 5 (@channel5_tv) February 18, 2022