Ενέδρα θανάτου έστησαν άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος ή του παρακράτους που δρα στην κατεχόμενη Κύπρο στον τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη καζίνο -και μαφιόζο- Χαλίλ Φαλιάλι, ο οποίος ήταν γνωστός για την εμπλοκή του σε υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμών κι απαγωγών, ενώ το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση του τούρκου αρχιμαφιόζου Σεντάτ Πεκέρ.

Ο Φαλιάλι και ο οδηγός του έπεσαν νεκροί σε επίθεση που δέχθηκε με καταιγισμό πυρών το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Το συμβάν έγινε Αγιο Επίκτητο Κερύνειας, όταν ο τουρκοκύπριος επέστρεφε στο σπίτι του κι ακριβώς από πίσω, σε άλλο όχημα, ήταν η σύζυγος και τα τρία ανήλικα παιδιά του, που έγιναν μάρτυρες της δολοφονικής ενέδρας.

Το όνομα του επιχειρηματία Φαλιάλι ήρθε το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο στα πλαίσια των αποκαλύψεων του γνωστού τούρκου αρχιμαφιόζου, Σεντάτ Πεκέρ. Επίσης, ο Φαλιάλι «τέθηκε υπό κράτηση», πριν από λίγο καιρό, στα κατεχόμενα κατηγορούμενος για απαγωγές και ξυλοδαρμούς, ενώ το όνομά του είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών.

O Σεντάτ Πεκέρ είχε πει χαρακτηριστικά στα βίντεο που αναρτούσε κι απειλούσε θεούς και δαίμονες στην Τουρκία: «Γιατί δεν πας να πιάσεις τον Halil Falyalı, το αφεντικό των ναρκωτικών της Μέσης Ανατολής; Πας και πιάνεις τους πάντες, πήγαινε να πιάσεις κι αυτόν. Αλλά, ξέχασα, αυτός έχει κασέτες. Και πυροβολεί κιόλας…»

Η τ/κ ιστοσελίδα «Χαμπέρ Κίμπρις» γράφει ότι στα κατεχόμενα επικρατούν συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, με την «αστυνομία» να προχωρά στη λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας σε «λιμάνια», «αεροδρόμιο» και οδοφράγματα. Επίσης, η ιστοσελίδα μετέδωσε την πληροφορία ότι η «αστυνομία» αναζητεί όχημα με πινακίδες εγγραφής PM 648, που εκτιμάται ότι ενεπλάκη στη δολοφονία του Φαλιάλι.

Από την πλευρά της, η «αστυνομία» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι «δημοσιεύματα σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με εικόνες που απεικονίζουν δύο άνδρες σε όχημα, οι οποίοι υποτιθέμενα είναι οι δράστες της δολοφονίας του επιχειρηματία Χαλίλ Φάλγιαλι και του οδηγού του, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Η Γενί Ντουζέν -όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων- γράφει για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ η Χαβαντίς αναφέρει ότι υπάρχει υπόνοια για διαρροή πληροφορίας, που βοήθησε τους δράστες, εκ των έσω. Κι αυτό επειδή το κομβόι της οικογένειας Φαλιάλι που επέστρεφαν από το ξενοδοχείο που ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεών τους στην κατεχόμενη Κερύνεια, στο σπίτι τους στον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας, αποτελούνταν από τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την Χαβαντίς, οι δράστες γάζωσαν με αυτόματα όπλα μόνο το δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο οδηγός – σωματοφύλακας και ο Φαλιάλι, οι οποίοι σκοτώθηκαν και οι δύο. Η Αβρούπα γράφει ότι για τη δολοφονία χρησιμοποιήθηκαν Καλάσνικοφ και η Χαλκίν Σεσί αναφέρεται σε «δουλειά επαγγελματιών».

Η Κίπρις αναφέρει ότι ο Φαλιάλι δέχθηκε στο σώμα και το κεφάλι 18 σφαίρες, ενώ στη σκηνή του εγκλήματος εντοπίστηκαν 48 κάλυκες.

Το όνομα του Φάλγιαλι ήρθε στο προσκήνιο της τ/κ και τουρκικής επικαιρότητας το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τις αποκαλύψεις του γνωστού Τούρκου, ανθρώπου της νύχτας, Σεντάτ Πεκέρ και τις πληροφορίες που αφορούν αρχείο που περιέχει στιγμιότυπα από την προσωπική ζωή σημαντικών προσωπικοτήτων σε Τουρκία και κατεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τουρκικό και τ/κ Τύπο, ένα από αυτά τα αρχεία ενδέχεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της γνωστής υπόθεσης που οδήγησε σε παραίτηση τον τέως «πρωθυπουργό», Ερσάν Σανέρ τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο Πεκέρ αναφερόμενος στον Φαλιάλι έφερε στο προσκήνιο ισχυρισμούς που αφορούν παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, στις οποίες εμπλέκονται ο υιός του τέως πρωθυπουργού της Τουρκίας, Ερκάν Γιλντιρίμ καθώς και ο νυν και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον Πεκέρ, ο Φαλιάλι διατηρούσε στενές σχέσεις και συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους.

Τουρκικά δημοσιεύματα που εστιάζουν στην υπόθεση Φαλιάλι επισημαίνουν ότι ο επιχειρηματίας απέκτησε στα κατεχόμενα ισχυρές διασυνδέσεις και πλούτο, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ελέγχοντας σταδιακά το κύκλωμα του παράνομου τζόγου και αναπτύσσοντας μεγάλη δραστηριότητα στην τουριστική βιομηχανία. Επίσης, τα τουρκικά δημοσιεύματα υπενθυμίζουν ότι η οικογένεια Φαλιάλι πριν από λίγα χρόνια επιχείρησε την εξαγορά της αγγλικής ομάδας «Fulham».

Σημειώνεται ότι ο Φάλγιαλι, σε πρόσφατη τοποθέτηση του στον τουρκικό Τύπο, είχε διαψεύσει του ισχυρισμούς του Πεκέρ.

Μετά τη δολοφονία του Φαλιάλι, ο γνωστός δημοσιογράφος Timur Soykan προσπάθησε να αποκωδικοποιήσει τη δολοφονία στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Η δολοφονία του Halil Falyalı αποκαλύπτει ότι ένας μεγάλος πόλεμος έχει ξεκινήσει όχι μόνο στον υπόκοσμο, αλλά και στον… πάνω κόσμο».

Πιθανολογεί δε ότι τον σκότωσαν για κάποιο από τα παρακάτω:

Ο δημοσιογράφος Soykan επεσήμανε ότι ο Φαλιάλι είχε μεγάλη περιουσία που είχε αποκομίσει μεταξύ άλλων από τον παράνομο στοιχηματισμό. «Ηθελε ακόμη και να αγοράσει την αγγλική ομάδα της Premier League Fulham για 100 εκατομμύρια λίρες. Ο Φαλιάλι είχε τη δύναμη να χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα στην ΤΔΒΚ» έγραψε και συνέχισε:

«Όπου υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα, δεν θα ήταν δυνατό να επιβιώσει κανείς χωρίς την υποστήριξη της πολιτικής και της γραφειοκρατίας, ή μάλλον χωρίς διανομή μετοχών. Η «μαύρη τούρτα» δεν θα μπορούσε να μοιραστεί μόνο υπόγεια αλλά και υπέργεια. Πιθανότατα: Ο πόλεμος για τα παράνομα στοιχήματα οδήγησε τον Falyalı στο θάνατο» τόνισε.

Whatever else you may think about Turkish Cypriot businessman Halil Falyalı, he was a husband & father of 3. His family were in the car behind &, while thankfully unharmed, watched him be gunned down & murdered on a busy street in Girne. https://t.co/CSO29CT07j pic.twitter.com/BtsZgC7AgO

