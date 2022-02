Οι εκπλήξεις και τα φαβορί

Οι υποψηφιότητες για τα 94α Όσκαρ ανακοινώθηκαν την Τρίτη και περιελάμβαναν ταινίες σε ένα ευρύ φάσμα ειδών.

Ο φετινός εορτασμός των ταινιών έρχεται καθώς η ίδια η κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής και αναδιαμόρφωσης. Η πανδημία της COVID-19 έχει χτυπήσει τα ταμεία, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από τους κορυφαίους υποψήφιους για Όσκαρ έχασαν χρήματα – πολλά από αυτά – κατά τη διάρκεια των προβολών τους. Το «West Side Story», το «Belfast» και το «Nightmare Alley» ήταν μεταξύ των πολλών ταινιών που απέτυχαν να μετατρέψουν τις θετικές «κραυγές» των κριτικών σε πραγματικές πωλήσεις εισιτηρίων.

Πολλοί υποψήφιοι πιθανότατα εξεπλάγησαν βλέποντας τα ονόματά τους να περιλαμβάνονται στην τελική λίστα των υποψηφίων, ενώ άλλοι ευρέως αναμενόμενοι υποψήφιοι βρέθηκαν αποκλεισμένοι (στις ερμηνείες Lady Gaga, Caitríona Balfe, στην σκηνοθεσία Denis Villeneuve).

Το «The Power of the Dog» ηγήθηκε ανάμεσα στις υποψήφιες ταινίες με 12 υποψηφιότητες. Η σκηνοθέτης της ταινίας, Τζέιν Κάμπιον, έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε περισσότερες από μία φορές για την καλύτερη σκηνοθεσία.

Νέο ρεκόρ σημείωσε και ο υποψήφιος για σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ως παραγωγός του «West Side Story», το οποίο κέρδισε συνολικά επτά υποψηφιότητες, ο Σπίλμπεργκ έχει δημιουργήσει τώρα 11 ταινίες που είναι υποψήφιες για καλύτερη ταινία, ένα νέο ρεκόρ για τα Όσκαρ.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον επέκτεινε το ρεκόρ που ήδη κατέχει ως υποψήφιος μαύρος ηθοποιός, κερδίζοντας τη δέκατη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Τραγωδία του Μάκβεθ». (Μία από τις υποψηφιότητές του ήταν για παραγωγή.)

Οι υποψηφιότητες των Oscars 2022

Καλύτερης ταινίας

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Andrew Garfield, “Tick, Tick… Boom!”

Will Smith, “King Richard”

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, ‘The Lost Daughter”

Penelope Cruz, “Parallel Mothers”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer”

Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου

Jessie Buckley, “The Lost Daughter”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Judi Dench, “Belfast”

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου

Ciarán Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “Coda”

Jessie Plemmons, The Power of the Dog

JK Simmons, “Being the Rciardos”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”

Όσκαρ Καλύτερης σκηνοθεσίας

Kenneth Branagh, “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Όσκαρ Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης

Don’t Look Up

Dune

Εncanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

Όσκαρ Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου

Coda

Dune

Τhe Lost Daughter

The Power of the Dog

Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού

“Be Alive” από “King Richard,” DIXSON και Beyoncé Knowles-Carter

“Dos Oruguitas” από “Encanto,” Lin-Manuel Miranda

“Down To Joy” από “Belfast,” Van Morrison

“No Time To Die” από “No Time to Die,” Billie Eilish και Finneas O’Connell

“Somehow You Do” από “Four Good Days,” Diane Warren

Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Drive My Car

Flee

Τhe Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machine

Raya and the Last Dragon

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας μικρού μήκους με ζωντανή δράση

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

“Please Hold”

΄Οσκαρ Καλύτερου κουστουμιού

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Όσκαρ Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

Όσκαρ Καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Όσκαρ Καλύτερου μοντάζ

Don’t Look Up

Dune

King Richard

“he Power of the Dog

Tick, Tick… Boom!

Όσκαρ Καλύτερου μακιγιάζ

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Όσκαρ Καλύτερης σκηνογραφίας

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Ήχου

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Όσκαρ Καλύτερων οπτικών εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Όσκαρ Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου.