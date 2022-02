H Mακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε άνετα εκτός έδρας της Ζαλγκίρις Κάουνας με 94-78 για την 24η αγωνιστική της Eurolegaue με τον Τζέιμς Νάναλι να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής.

Ο Τζέιμς Νάναλι με την εμφάνιση του κόντρα στην Ζαλγκίρις μάζεψε 38 βαθμούς στο ranking και κατάφερε να αναδειχθεί ΜVP της αγωνιστικής. Ο σουτέρ της ομάδας του Σφαιρόπουλου μέτρησε 32 πόντους με 6/7 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 ασίστ.

Out here scoring for fun! @jnunn21 finished with a new career-high in points to become the MVP of Round 24 🏆

‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/eZg4tkptJa

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 3, 2022