Εν αναμονή της απόφασης του αυστραλού υπουργού Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ για το αν θα ακυρωθεί εκ νέου η βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ένα ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel αμφισβητεί την εγκυρότητα του τεστ για τον κοροναϊό που έκανε ο κορυφαίος τενίστας στις 16 Δεκεμβρίου, με βάση το οποίο διαγνώστηκε πως νοσεί.

Με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε στο δικαστήριο η πλευρά του Σέρβου, ισχυρίζεται πως βγήκε θετικός στον κοροναϊό σε τεστ που έκανε εκείνη τη μέρα στο Βελιγράδι και γι’ αυτό ζήτησε άδεια εξαίρεσης από τον εμβολιασμό προκειμένου να μεταβεί στην Αυστραλία.

Το Der Spiegel σε δημοσίευμά του αναφέρει ότι το QR code που παραπέμπει στο τεστ του Τζόκοβιτς και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα, δείχνει κατά περιόδους αρνητικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με γερμανικό περιοδικό, η πρόσβαση στο αποτέλεσμα του τεστ του Τζόκοβιτς το απόγευμα της Δευτέρας -μέσω του QR code- απεκάλυπτε αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ λίγο αργότερα με την ίδια σάρωση το αποτέλεσμα εμφανιζόταν θετικό.

Σε ανάλογη προσπάθεια του Guardian, το αποτέλεσμα εμφανιζόταν μόνο θετικό, ενώ σε δοκιμή των New York Times προέκυψαν επίσης αντιφατικά αποτελέσματα από το ίδιο QR code.

Spiegel reporters scanned the QR code of the PCR test that Djokovic named as proof that he contracted Covid in December and thus has antibodies.

Yet today at 1.19 CET the test result was shown as “negative.” Then, an hour later, it was suddenly changed to “positive.” pic.twitter.com/ej8M5WUkRf

