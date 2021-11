Πρόταση να γίνει υποχρεωτική η 3η δόση του εμβολίου κατά του κοροναϊού για όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρωθυπουργός προτείνει μάλιστα να μπορούν να ταξιδέψουν μόνο αν την έχουν κάνει.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός με επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνει την πραγματοποίηση της τρίτης δόσης του εμβολίου, ως προϋπόθεση ισχύος για να ισχύει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών ώστε να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Προτείνω λοιπόν, η τρίτη δόση να αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν να ταξιδεύουμε ασφάλεια οι πολίτες άνω των 60 ετών στην ΕΕ. Αυτό, πρέπει να αποτυπώνεται στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο αποδείχθηκε μια συλλογική επιτυχία που βοήθησε έτσι ώστε να επανέλθουν οι ασφαλείς μετακινήσεις από χώρα σε χώρα», αναφέρει ο πρωθυπουργός στην επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σημειώνεται πως η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σημερινή της ανάρτησή στα social media τονίζει την αναγκαιότητα του να πείσουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν.

«Η αξιολόγηση κινδύνου είναι σαφής: πρέπει να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό για να ελέγξουμε την πανδημία. Θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Η ενισχυτική δόση πρέπει να είναι διαθέσιμη για τους ενήλικες, με προτεραιότητα για άτομα άνω των 40 ετών και ευάλωτες ομάδες. Και ας κρατάμε τις αποστάσεις και φορέσουμε μάσκες», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

New @ECDC_EU risk assessment is clear: we must step up vaccination to control the pandemic.⁰

We want to convince people to get vaccinated.⁰

Boosters should be available for adults, with priority for people over 40 and vulnerable people.⁰

And let's keep distance and masks!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2021