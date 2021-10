Η Merck & Co, γνωστή ως MSD εκτός των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ξεκίνησε την κυλιόμενη αξιολόγηση του molnupiravir, πειραματικού φαρμάκου για την αντιμετώπιση της ήπιας έως μέτριας Covid-19.

Εφόσον λάβει άδεια κυκλοφορίας, το molnupiravir θα είναι το πρώτο αντι-ιικό φάρμακο που χορηγείται από το στόμα για την αντιμετώπιση της νόσου στους ενήλικες.

