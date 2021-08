Στρατιωτικό αεροσκάφος που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση, συνετρίβη έξω από τη Μόσχα.

Στο σκάφος επέβαιναν τρεις άνθρωποι, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεκροί.

«Ένα πρωτότυπο του Il-112V συνετρίβη στις 17 Αυγούστου κατά τη διάρκεια πτήσης στην περιοχή της Μόσχας», μεταδίδουν ξένα πρακτορεία.

Βίντεο στο twitter, δείχνει το αεροσκάφος να τυλίγεται στις φλόγες ενώ ήταν σε πτήση και να πέφτει στο έδαφος.

18+ Exclusive footage of the Il-112V newest aircraft crash in #Moscow today.

The fate of the 3 pilots on board is unknown. #Russia pic.twitter.com/qIkZC8or5h

— Jora (@TheScarmind) August 17, 2021