Αποζημίωση εκατομμυρίων αναγκάστηκε να καταβάλει η Apple σε μια γυναίκα από το Όρεγκον, αφού οι τεχνικοί που ανέλαβαν να επισκευάσουν το iPhone της ανάρτησαν προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο στο internet χρησιμοποιώντας το κινητό της.

Η δικογραφία, που δημοσιεύθηκε αρχικά από την Telegraph, αποκάλυψε ότι η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, απέστειλε τη συσκευή της προς επισκευή στις 14 Ιανουαρίου 2016, σε εγκεκριμένο από την Apple κατάστημα επιδιόρθωσης με την επωνυμία Pegatron Technology Service στην Καλιφόρνια.

Οι τεχνικοί που εργάζονταν στο κατάστημα ανάρτησαν «εξαιρετικά προσωπικό και ιδιωτικό υλικό» στον λογαριασμό της γυναίκας στο Facebook, αλλά και σε άλλους ιστότοπους, σύμφωνα με τα έγγραφα.



Η γυναίκα ενημερώθηκε για το περιστατικό από φίλους της που είδαν τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο Facebook.

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση εις βάρος της Apple και εντέλει κατέληξε σε συμβιβασμό με την εταιρεία, έναντι αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μόνο όταν οι συνήγοροι μιας άλλης, άσχετης υπόθεσης που εμπλέκει τόσο την Apple όσο και την Pegatron αναφέρθηκαν στην ύπαρξή της στη δικογραφία της δικής τους υπόθεσης, αναφέροντας ότι ο πελάτης της Pegatron εις βάρος του οποίου κατατέθηκε η μήνυση ήταν «ξεκάθαρα η Apple».

Από την πλευρά της, η Apple παραδέχτηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση, απαντώντας τη Δευτέρα σε σχετική ερώτηση του Guardian. Οι συνήγοροι του θύματος αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση.

Dangers.. it doesn’t help even if you keep your phone clean! https://t.co/Gp30wXhd2Y

— Liz Mathew (@MathewLiz) June 8, 2021