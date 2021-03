Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε να χάνει με 5-3 στο τρίτο σετ, όμως κατάφερε να σώσει έξι (!) match points και εν τέλει επικράτησε της Τζέσικα Πεγκούλα με 2-1 σετ, παίρνοντας την πρόκριση για την τα προημιτελικά του Miami Open όπου θα αντιμετωπίσει την Ναόμι Οσάκα.

Μετά από αυτη την σπουδαία νίκη της, η Σάκκαρη μίλησε για την πρόκριση της στον οκτάδα και για μια ακόμη δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους Έλληνες και να δείξει πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα, τονίζοντας στις δηλώσεις της:

«Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που έρχονται και βλέπουν τους αγώνες μου. Είναι σπουδαίο που έχω πάντοτε την υποστήριξή τους. Το να αγωνίζομαι και να νικώ για την χώρα μου είναι δύο από τους λόγους που παίζω τένις. Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες. Είμαι υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα».

«I always like to compete and win for my country. I’m super proud I’m Greek!» 🇬🇷@mariasakkari | #MiamiOpen pic.twitter.com/rY7mbPtLOD

