Από το Σίδνευ έως την Αθήνα, εκατομμύρια άνθρωποι κατεβάζουν τους διακόπτες για να στείλουν ηχηρό μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες για την προστασία του πλανήτη. Είναι η Ώρα της γης, μια παγκόσμια περιβαλλοντική δράση, σε μία κρίσιμη χρονιά για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα.

Στη χώρα μας, τα φώτα σβήνουν για μία ώρα, σε κορυφαία μνημεία και τοπόσημα, όπως στην Ακρόπολη, στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στο Προεδρικό Μέγαρο, στον Λευκό Πύργο και στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Φέτος, με τις τραγικές συνέπειες της πανδημίας, η παγκόσμια δράση επικεντρώνεται στην υγεία του πλανήτη που είναι άρρηκτα δεμένη με την υγεία του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

H Ώρα της Γης που διοργανώνεται από τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση WWF ξεκίνησε το 2007 από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και από το 2009 συμμετέχει και η Ελλάδα.

