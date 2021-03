Η Northwestern Medicine αναφέρει ότι το 85% που νόσησαν από Covid αλλά δε νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία, υποφέρουν από επίμονα νευρολογικά προβλήματα, όπως «νεφελώδη» εγκέφαλο, κεφαλαλγία και μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα.

Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν τη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών Covid-19 που δεν ήταν ποτέ αρκετά άρρωστοι για να νοσηλευτούν, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Annals of Clinical and Translational Neurology.

Η έρευνα, από τη Northwestern Medicine στο Σικάγο, βασίζεται σε μια ανάλυση 100 ασθενών που είχαν συμπτώματα Covid-19 για μεγάλο χρονικό διάστημα και των οποίων τα συμπτώματα έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Όλοι είχαν αρχικά μια ήπια ασθένεια: πονόλαιμο, βήχα, χαμηλό πυρετό.

Αλλά μετά το διάστημα που είχαν συμπτώματα οξείας λοίμωξης, το 85% ανέφερε τουλάχιστον τέσσερα διαρκή νευρολογικά προβλήματα που έχουν επηρεάσει την καθημερινή τους ζωή.

Μέχρι στιγμής, το πιο συχνά αναφερόμενο σύμπτωμα ήταν ο «νεφελώδης εγκέφαλος», με το 81 τοις εκατό των ερωτηθέντων να αναφέρει τρέχοντα προβλήματα με τη μνήμη και τη σκέψη.

68% δήλωσε ότι είχε πονοκεφάλους και περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι είχαν προβλήματα με την απώλεια γεύσης και μυρωδιάς, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα και μυϊκό πόνο.

Οι περισσότερες ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία 43 ετών. Λιγότερα κοινά συμπτώματα περιελάμβαναν ζάλη, θολή όραση και εμβοές (βουητά στα αυτιά).

Τα συμπτώματα τείνουν να παρέρχονται για μια περίοδο μηνών. Οι περισσότεροι ασθενείς βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά όχι όλοι.

Μόλις το 64% τοις εκατό είπε ότι αισθάνθηκε καλύτερα μετά από πέντε μήνες, αλλά η συντριπτική πλειονότητα ανέφερε ακόμη «έντονη κόπωση».

Οι ασθενείς «είχαν επίσης κάποια αναπνευστικά προβλήματα, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ποτέ πνευμονία ή δε νοσηλεύτηκαν για χαμηλά επίπεδα οξυγόνου», δήλωσε ο Δρ. Igor Koralnik, συγγραφέας μελέτης και επικεφαλής των νευρο-μολυσματικών ασθενειών και της παγκόσμιας νευρολογίας στη Northwestern Medicine.

Και μια ανασκόπηση της έρευνας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα διαπίστωσε ότι μακροχρόνια συμπτώματα Covid-19 έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν πολλά όργανα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, της καρδιάς, των νεφρών και του δέρματος, καθώς και στο γαστρεντερικό, νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα.

Πριν από τα μακροχρόνια συμπτώματα Covid-19, το 42% των ερωτηθέντων είχε αναφέρει κατάθλιψη ή άγχος και 16% ανέφερε ότι είχε αυτοάνοση νόσο.

«Θέλουμε να εντοπίσουμε τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για αυτούς τους ασθενείς», δήλωσε ο Koralnik. «Προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για τη διαχείριση και τη θεραπεία αυτών των ασθενών, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα».

Northwestern Medicine reports that 85% of non-hospitalized Covid-19 long-haulers suffer persistent neurological issues, including brain fog, headache and numbness or tingling. https://t.co/x7EFuhjCCf

— NBC News (@NBCNews) March 25, 2021