Λάτρεις της χορευτικής μουσικής στο Άμστερνταμ είχαν την ευκαιρία χθες, Σάββατο, να απολαύσουν μια μικρή ανάπαυλα από το λοκντάουν, που έχει επιβληθεί λόγω της πανδημίας της COVID-19, λαμβάνοντας μέρος σε ζωντανή παράσταση για πρώτη φορά έπειτα από ένα χρόνο και χρησιμεύοντας παράλληλα ως πειραματόζωα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα.

Συνολικά 1.300 άνθρωποι επιτράπηκε να λάβουν μέρος σε μια πολύ προσεκτικά οργανωμένη δοκιμαστική εκδήλωση στη μεγαλύτερη αίθουσα μουσικής του Άμστερνταμ, το ZiggoDome, η κανονική χωρητικότητα του οποίου φθάνει τα 17.000 άτομα.

Over a thousand music lovers in Amsterdam have been back on the dance floor at a music test-event, as part of government-backed research designed to find the best way to reintroduce mass gatherings in the Netherlands. pic.twitter.com/x5frkwUI8G

